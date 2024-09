De zero-emissie zones shitshow

Wat een zooitje is er gemaakt van de zero-emissie zones voor bestelauto’s en vrachtwagens.

Het is werkelijk nog veel erger dan je vooraf vreest. Aangezien in verschillende steden zero-emissie zones worden ingevoerd, was “men” al wel zover dat er een centraal loket moet worden opgetuigd.

Aangezien de eerste ZE-zones per 1-1-2025 actief worden, zou je verwachten dat dat loket al actief is. Best handig dat er een loodgieter kan komen als je na een ruig oud-nieuw feestje een lekkage hebt. Well have I got news for you: dat loket start op zijn vroegst per 1-7-2025. Je verzint het niet hè.

Eat your own dogfood

De meeste gemeentes proberen het wel, maar heel consequent zijn ze er ook weer niet in. Het meest schrijnende voorbeeld is de gemeente Amsterdam die om het hardst roept dat ondernemers zich maar moeten aanpassen. Zelf schaften ze nog even snel een paar diesel gestookte vuilniswagens aan.

Typefouten

Euro 6 opleggertrekkers met een Datum Eerste Toelating van 1-1-2027 t/m 31-12-2024, hebben tot 1-1-2030 toegang tot de zero-emissiezones.

Het is geneuzel in de marge, ik weet het. Echter, dat is ook precies hoe juridische teksten werken. Een milligrammetje meer uitstoot en jouw Euro7 auto is een Euro6 auto. Het is slordig en riekt naar haastwerk. En helaas geeft de hele uitwerking van de ZE-zones dat gevoel. Het moet en zal doorgaan en alles moet wijken.

Kosten voor een aangepast voertuig

Dit is vrij fundamenteel. De gehandicaptenbus is ons allemaal niet onbekend, hoewel de kans ook vrij groot is dat je niemand goed kent die bijvoorbeeld afhankelijk is van een rolstoel. Zo’n 250.000 mensen in Nederland hebben een rolstoel nodig, 150.000 daarvan kunnen ook geen kleine stukjes lopen.

Je kiest er uiteraard niet voor om afhankelijk te zijn van een rolstoel. Je kiest er dus ook niet voor om afhankelijk te zijn van een aangepaste auto. Daarom zou het ook niet zo moeten zijn dat de aanvraag voor een ontheffing van ZE-zones je 100 euro kost. Gewoon nee. Dit zijn kosten die wij als maatschappij moeten absorberen.

Overigens geldt de ontheffing voor een voor een handicap aangepaste bestelauto of vrachtwagen in alle gemeenten met een ZE-zone. Dat is positief. Negatief is het zwaard van Damocles die nog boven je hoofd hangt, de ontheffing geldt tot 01-01-2030. Voor die tijd graag enkele tientallen duizenden euro’s investeren in een elektrische bus.

Nog geen ontheffing plug-in hybride vrachtwagen

Het lijkt mij het ei van Columbus. In de stad rijd je zonder emissies rond, de lange afstanden met een zware lading doe je nog met de verbrandingsmotor. Even los van of je gelooft in de plug-in hybride, is het wel een oplossing om lokaal zonder emissie te rijden. Helaas is de RDW kort en bondig over de plug-in hybride vrachtwagen

Ontheffing aanvragen nog niet mogelijk U kunt deze ontheffing nog niet aanvragen. Binnenkort volgt er meer informatie.

Wat voor kamper heb jij?

Een camper is natuurlijk ook een bus of een vrachtwagen. Natuurlijk duik je daar niet het Amsterdamse centrum mee in, maar de zero-emissie zones zijn veel groter. We vonden dit pareltje in de regels

Er zijn echter ook bestelauto’s (N1) die zijn omgebouwd tot kampeerauto. Deze krijgt bij de registratie de toevoeging SA. Wanneer deze (N1 SA) voertuigen op naam staan van een bedrijf, dan hebben zij geen toegang tot de zero-emissiezones. Wanneer deze op naam van een natuurlijk persoon geregistreerd staat, kan er te zijner tijd waarschijnlijk via het Centraal loket ontheffingen zero-emissiezones een ontheffing worden verleend. Dit hangt af van de ontheffingsregels voor particulier bezit.

Waarschijnlijk kan je een ontheffing aanvragen. Tot die tijd zoek je het maar uit met je camper. Of in ieder geval een deel van de campers.

Ontheffing op bedrijfseconomische gronden

Ook hier weer wat pareltjes: je kunt “misschien” ontheffing aanvragen voor een aantal gemeenten. De rest volgt “binnenkort”.

Voordat je überhaupt in aanmerking komt, mag je wel je hele hebben en houden delen. Dat spreekt voor zich, want er zal iemand een oordeel moeten vellen of je het echt niet kan betalen

Documenten die je mee moet sturen: kentekenbewijs, jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar, btw-aangiften van dit jaar, een overzicht van alle voertuigen van uw bedrijf (per voertuig: kenteken, voertuigcategorie, emissieklasse, indicatie aantal dagen in ZE-zone per jaar, eventueel benodigde laadcapaciteit of bijzonderheden), contracten die laten zien dat u in de ZE-zone werkt, een standplaats- of marktvergunning als u die heeft, rittenstaten en/of facturen van vervoer naar de ZE-zone, offertes voor aanpassingen of aankoop zero emissie voertuigen.

Het is best veel allemaal en uiteraard kost de aanvraag ook pegels: 250 euro om precies te zijn. Ik gok zomaar dat heel veel bedrijven bij wie het niet lekker gaat, dit echt nooit gaan doen. De grote jongens natuurlijk wel, maar de gemiddelde ZZP-er lukt dit al bijna niet.

Zoek jij het even zelf uit

Ik citeer weer uit werk van de RDW:

In een aantal gemeenten moet uw bestelauto minimaal emissieklasse 4 of hoger hebben. Een vrachtwagen emissieklasse 5 of hoger. Dit geldt alleen voor dieselvoertuigen en in ieder geval in de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Ontheffing nodig in een andere gemeente? Controleer dit dan van tevoren bij die gemeente.

Weet je wat handig zou zijn: een centraal loket of centrale plek waar alles geregeld is. Ondanks dat we al jaren weten dat het eraan komt, heeft de overheid het niet voor elkaar.

Kan je wel laden?

Het schijnt dat we toch best wat issues hebben met de stroomlevering in sommige delen van het land. Gelukkig mag je daar ook een ontheffing voor aanvragen. Die optie zit overigens verstopt in de “Ontheffing via hardheidsclausule/afwijkingsbevoegdheid”.

Daarbij de epische tekst: “Past uw situatie bij geen enkele ontheffing? Heel soms kunt u toch een ontheffing krijgen.” Netcongestie is een vrij reëel en helaas wijdverbreid probleem, dus geen uitzondering. Daar kwamen ze gelukkig net op tijd achter…

Overigens geldt voor deze aanvragen dat deze ontheffing alleen geldt in de gemeente waarvoor je de aanvraag doet. Waarom is dat voor iedere categorie weer anders? Ik snap daar werkelijk niets, maar dan ook niets van.

8 verschillende datums

Goed per 1-1-2025 is het zover dus, terwijl het loket pas een half jaar later opengaat. Nou nee niet helemaal dus, want er zijn nu al 8 verschillende datums waarop de verschillende zones ingaan.

Deze regels hier, andere regels daar

Amsterdam en Utrecht zijn graag de braafste jongetjes van de klas (behalve als ze zelf voertuigen aanschaffen), dus die hebben nog strengere regels.

Bijvoorbeeld voor particulieren, voor in 020 en 030 moet het voertuig minimaal emissieklasse 5 of hoger hebben.

Het bord

Gelukkig is er een verkeersbord toch? Nee nou niet dus, want die moet de centrale overheid regelen. Die is niet van plan om dat te doen, want ze zijn niet bepaald blij met het hele concept van de zero-emissie zones.

Overigens wisten jullie al wel dat het ingewikkeld werd, want we beschreven al eens in een lijvig artikel hoe de zero emission zones in Rotterdam gaan werken.