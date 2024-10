Koop de bloedmooie Ferrari van Angelina Jolie

Een schoonheid afkomstig van een schoonheid.

Dit weekend gingen er al de nodige veilingpareltjes onder de hamer tijdens de Zoute Sale, maar hebben vandaag al weer nieuw veilingvoer om te behandelen. Volgende maand gaat er namelijk een Ferrari onder de hamer van een hele bekende eigenaar. Of beter gezegd: eigenaresse.

Christie’s veilt namelijk een klassieke Ferrari die afkomstig is van niemand minder dan Angelina Jolie. Beroemdheden hebben niet altijd evenveel smaak, maar een klassieke Ferrari is bij uitstek wél een voorbeeld van goede smaak.

De auto in kwestie is een Ferrari 250 GT Pininfarina Coupé uit 1958, uitgevoerd in stijlvol zwart met een rood interieur. De Colombo V12 levert in dit geval 240 pk. Van de Pininfarina Coupé zijn er 353 gebouwd, wat nog relatief veel is in vergelijking met sommige andere 250’s.

Het is niet bekend hoe lang de auto in het bezit van Angeline Jolie is geweest, maar in 2018 schitterden zowel Angelina als de Ferrari in een parfumcommercial (zie onder). Dat blijkt nu dus haar eigen auto te zijn geweest. Of ze heeft de auto gekocht na het opnemen van de commercial, dat kan natuurlijk ook…

De auto zal 20 november in Parijs geveild worden als onderdeel van The Exceptional Sale. Tijdens deze veiling worden vooral kunstwerken en meubilair verkocht, maar dus ook deze prachtige Ferrari.