Koop de BMW 3.0 CSL ‘Batmobile’ van een komiek

Het is geen grap.

Wie niet bekend is met Adam Carolla is in voor een prettige verrassing. De beste man is o.a. acteur, komiek, auteur en vermaakt zijn grote schare fans al jarenlang met zijn eigen podcast. Al dit harde werk heeft hem geen windeieren gelegd; Carolla heeft een klein vermogen opgebouwd. De Amerikaan doet ermee wat wijzelf waarschijnlijk allemaal zouden doen als we in zijn schoenen stonden: hij geeft het uit aan zeldzame en spectaculaire auto’s.

Qua grootte valt de collectie van Adam volledig in het niet bij die van zijn goede vriend Jay Leno. Dat maakt niet zo uit, want wij hij tekortkomt in omvang, maakt hij goed in exclusiviteit. Zo heeft hij niet een, maar twéé Lamborghini Miura’s, de Le-Mans winnende Porsche 935 van Paul Newman, een hele reeks speciale raceauto’s van Datsun en de allereerste productie Lamborghini ooit: de 350GT uit 1966. Oh, en natuurlijk die BMW 3.0 CSL uit ’72, maar die doet hij nu weg.

Voor diegenen die een buitengewoon goed geheugen hebben zal dit misschien enigszins opmerkelijk zijn. De laatste keer dat we Adam hier bespraken stond de Batmobile nog op zijn verlanglijstje. Vlak nadat ons artikel verscheen, wist hij er een te vinden, waarna hij hem vrijwel direct aankocht.

De BMW 3.0 CSL staat momenteel te koop bij Classic Driver, die ons eveneens een stukje geschiedenis meegeven. De CSL begon zijn leven als een straatlegaal exemplaar, maar werd aan het begin van de jaren ’70 al vrij snel opgebouwd tot raceauto. De auto begon in 1974 aan een dertig jaar lange carrière in de autosport, waarbij verschillende overwinningen werden behaald. Olympisch zwemkampioen en acteur Cuffy Crabbe, destijds de eigenaar, specificeerde hem later nog zo dat hij mee mocht doen aan Group 2 races. Daarnaast kreeg de zes-in-lijnmotor van de 3.0 CSL nog een flinke update, al wordt niet vermeld wat deze precies inhield.

Classic Driver heeft tot op heden nog niet de moeite genomen om een richtprijs op te stellen. Om eerlijk te zijn hebben we die niet per se nodig. De verkoper zal ongetwijfeld een enorme zak met geld willen zien, alvorens hij hem je meegeeft. Denk aan enkele tonnen, zo niet meer.