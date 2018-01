Wie zijn Lewis Hamilton’s gevaarlijkste rivalen?

MAX! MAX! MAX!

De titel mag misschien een vraag zijn, zelf antwoord hoef je niet te geven. Althans, dat mag wel, maar nodig is het niet. Lewis heeft recentelijk namelijk een boekje open gedaan tegenover het blad Motor Sport, waarin hij zijn blik werpt op de huidige stand van zaken binnen de Formule 1. Als de puzzelstukjes op de juiste plaats vallen, wordt 2018 volgens hem het meest interessante seizoen dat de koningsklasse in tijden heeft gezien.

Na vier jaar van uiterst dominant gedrag uit het land der bratwursten, heeft Lewis goede reden om te geloven dat het dit jaar allemaal niet zo eenvoudig zal zijn. In dat opzicht was vorig jaar al een voorbode voor de concurrentie-angst die Mercedes aan het ontwikkelen is. Waar Red Bull in 2016 sterk uit de bus kwam, was het afgelopen seizoen Ferrari die het de Duitsers knap lastig maakte. Nu McLaren haar gedoemde huwelijk met Honda eindelijk adieu heeft gezegd en voortaan kan rekenen op Frans vuur, heeft Hamilton alvast een lijstje opgesteld met de drie coureurs waarvoor hij in 2018 nog eens extra in zijn spiegels zal kijken. En verrassing! Ze zitten alle drie in één van die teams.

De eerste twee coureurs die Hamilton in het oog zal houden zijn Sebastian Vettel en, jawel, Max Verstappen. Echter niet om dezelfde redenen. Voor wat betreft Max is het vooral het onvoorspelbare en de mate waarin hij bereid is om risico’s te nemen. Sebastian, daarentegen, zal hij meer de ruimte moeten gunnen. Een slimme zet, gezien de twee meer dan eens tot een handgemeen kwamen.

Max’s racecraft is very impressive – he’s doing wonderful things and is going to grow so much. […] Sebastian from this year, I could say I need to give him more space. Not in a negative way. Max takes a lot of risks – also you have to give him more space. It won’t be a problem – it’ll just be freaking tough. What a contest. Even I’d pay to see that!

Tenslotte is er Fernando Alonso, waarvoor Hamilton het meest lijkt te vrezen. Dit is op zich niet zo vreemd als je even terugdenkt naar Lewis’ debuutjaar. In zijn eerste volledige seizoen werd de Brit keihard getreiterd door een over-geïrriteerde Alonso, wat ongetwijfeld een bittere nasmaak heeft achtergelaten. Lewis heeft in de loop der jaren echter enorm veel respect voor zijn collega gekregen.

“Fernando is the toughest there is, you need the utmost respect for him and really have to play your cards right. You can race physically closer with him it would seem. His racecraft is mighty.”

Persoonlijk hoop ik, nee, bid ik iedere avond tot de racegoden dat we dit jaar weer een seizoen krijgen waarbij het kampioenschap pas in de laatste wedstrijd beslist wordt. Denk aan het spektakel van 2008 tussen Lewis en Felipe, of de spannende afsluiter in 2010, toen Webber, Vettel, Alonso en Hamilton ieder kans maakten op de titel. Dat zou me toch eens een partij mooi zijn.