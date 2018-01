Kan een pickup teveel luxe aanbieden?

Of het nu wel of niet kan, Dodge probeert het in ieder geval.

De nieuwe Dodge Ram is nog niet eens een maand geleden onthuld, of Dodge introduceert alweer een speciaaltje. De volledig nieuwe Ram 1500 Laramie Longhorn zit tot de nok vol met luxe opties. Zoveel zelfs, dat je je af kunt vragen waarvoor in hemelsnaam dit alles goed kan zijn.

De Laramie Longhorn-uitvoering van de Ram onderscheidt zich direct door verschillende aanpassingen aan de buitenzijde door te voeren. Waar de Dodge Ram voor de leken ‘goedkoop’ materiaal gebruikt, kiest de Laramie Longhorn voor een unieke grille, geheel eigen wielen en LED-lampen voor zowel de kop als zijn achterste.

Dodge spreekt nog niet over exacte specificaties, wat ons doet geloven dat ook deze Ram aangedreven zal worden door een 3,6-liter V6, of een 5,7-liter HEMI V8. De Ram heeft standaard een achttraps automaat. Vierwielaandrijving vind je op de optielijst. Prijzen zijn eveneens nog onbekend.

De binnenzijde is waar het pas écht gezellig wordt. Hier lijkt de speciale Ram namelijk enige vorm van hoogmoedswaanzin te hebben. In eerste instantie betekent dit dat de Ram zo uitvoerig mogelijk gebruik heeft gemaakt van hoogwaardig leer. Van de deurpanelen tot het dashboard, het zit er allemaal op. Dodge deinst er overigens niet voor terug om nog een paar extra stappen te zetten. Zo zijn de stoelen, middenconsole en het instrumentenpaneel gewikkeld in alligatorleer. PETA, kom er maar in!

Begrijp me niet verkeerd, ik houd van pickups. Sterker nog, ik heb er zelfs een gedeelte van mijn jeugd (bedankt papa) in doorgebracht. In mijn ogen gaat alleen de essentie van de pickup een beetje verloren, als de auto met allerlei luxe troep wordt volgeworpen. Dat is best zonde. Aan de andere kant, er zal ongetwijfeld een markt voor zijn, dus wie ben ik om erover te zeuren.