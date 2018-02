Vakbonden: we leggen Volkswagen stil

Het gaat natuurlijk allemaal om geld.

Een opmerkelijke situatie gister in de fabrieken van Wolfsburg. Zo’n 20.000 medewerkers stopten twee uur lang met het uitvoeren van hun taken. Een eerste kleine staking om de directie te laten voelen dat het menens is: 2,2% salarisverhoging is te weinig. Ze willen 6%, een beter pensioen en meer leerling-medewerkers om de werkdruk te verlagen bij de overstap naar elektrische en autonome auto’s.

De vakbonden dreigen dat ze de Duitse fabrieken, waar in totaal zo’n 120.000 medewerkers hun werk uitvoeren, compleet op hun gat leggen als de mannen van VW niet over de brug komen. De Duitse fabrieken zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de productie van Volkswagens auto’s. En dat zou niet alleen Volkswagen, maar ook de toeleveranciers hard kunnen raken, zo waarschuwen de bonden.

De directie van Volkswagen heeft echter andere problemen: er zitten miljarden aan kosten en boetes aan te komen als gevolg van Dieselgate. Bovendien moeten er miljarden ge├»nvesteerd worden om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen, ze verloren zelfs hun koppositie als ’s werelds grootste autofabrikant.