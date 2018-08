Kijktip: de beste documentaire ooit check je op Netflix

Nooit meer een excuus om de docu niet gezien te hebben.

De bekroonde documentaire over Ayrton Senna van regisseur Asif Kapadia moet iedere autoliefhebber wel gezien hebben. Zelfs als je weinig tot niets met Formule 1 hebt, is Senna (2010) een aanrader om te kijken. De documentaire is vrijwel jaarlijks te zien op de Nederlandse televisie.

Mocht je om wat voor reden dan ook de documentaire gemist hebben en te lui zijn om deze online op te zoeken, dan heeft Netflix goed nieuws voor je. De Amerikaanse streamingdienst voegt Senna toe aan het Nederlandse aanbod per 1 september. Dit betekent dat je vanaf morgen de docu kunt zien op de streamingdienst. Een goede reden om Senna weer eens aan te slingeren, of een vriend/vriendin appen dat ze de documentaire nu toch écht eens moeten gaan kijken.

Maak gebruik van die kans, want met Netflix weet je nooit wanneer content gaat verdwijnen. De kans is aanwezig dat Senna over een halfjaar weer is verdwenen uit het Nederlandse aanbod. Het is niet de eerste keer dat Netflix een auto gerelateerde prachtdocumentaire in het aanbod opneemt. Denk aan Apex: The Story of the Hypercar en Williams.

Netflix heeft voor petrolhead nog meer in petto. De dienst gaat ook zelf content produceren. Eerder dit jaar werd bekend dat er een mini-docu gaat komen over het huidige seizoen in de Formule 1. Deze documentaire zal volgend jaar te zien zijn op de streamingdienst.