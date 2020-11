De bizarre autoverhalen van Diego Maradona - Autoblog.nl

Diego “El Diez” Maradona heeft ons verlaten op 60-jarige leeftijd. De legendarische voetballer laat een bizar autoverhaal achter.

Het nieuws zal je vast bereikt hebben: Diego Maradona overleed vandaag op 60-jarige leeftijd. Een voetballer is niet per definitie belangrijk voor ons automensen. Maar een aantal van de bijzondere verhalen die voort zijn gekomen uit het leven van Maradona verdienen een kleine bloemlezing.

Porsche 924

We beginnen bij het letterlijke begin. De Porsche 924 is de eerste auto die Diego Maradona bezat. Hij kocht hem tweedehands. De specificatie van de auto was bijzonder, een bruine carrosserie met een tweekleurig bruin interieur.

Dit is slechts om even warm te worden en om een duidelijk begin te hebben. De auto werd in 1980 gekocht toen Maradona 19 jaar was in Argentinië. Lang heeft hij de Porsche niet gehad: in 1982 ging El Diez bij FC Barcelona spelen en verhuisde hij naar Spanje. De 924 heeft sindsdien een hoop verzamelaars gezien, één daarvan wilde hem ooit verkopen voor 500.000 dollar. Bizarre prijzen voor een 924.

Fiat Europa 128

We schetsen even het beeld voor je: je bent een jonge voetballer en je tekent net bij FC Barcelona. De meeste voetballers permitteren zich dan een flinke auto. Maradona permitteerde zich… een bescheiden Fiat 128. Deze kocht hij in Spanje als nieuwe auto. Het bewijs dat Maradona enerzijds een petrolhead was, anderzijds gewoon reed met wat hem voorgeschoteld werd. Hij bezat later namelijk ook nog een Renault Fuego, een Ford Sierra (XR4) en een MINI Cooper.

Ferrari Testarossa en het F40-verhaal

Dan het écht leuke spul. In 1987 speelde Diego Maradona in Italië, bij SSC Napoli. In het land van Ferrari was het tijd voor een Ferrari. Maradona wilde een Testarossa in het zwart. Zo gezegd zo gedaan, totdat het bericht van de zwarte order bij il Commendatore Enzo Ferrari hemzelf terechtkwam. Laatstgenoemde vond dat elke Ferrari rood moest zijn. Maar Maradona was vastberaden en opperde om de Testarossa uit te voeren in Glasurit Nero Metallic. Maar dan had Maradona wel de enige niet-rode Ferrari, naast die van Sylvester Stallone. De Rocky-acteur wilde ook eentje in het zwart.

Er gaat nog een verhaal rond dat Maradona wel/niet interesse toonde voor een F40. Het viel hem echter op dat de auto geen bekleding in de deur had en geen radio aan boord had. Zakenman Guillermo Coppola, die onderhandelingen deed voor El Diez, kon volgens Maradona door dit gebrek aan luxe de auto in zijn achterste steken.

Scania 113H

Misschien wel het bizarste voertuig wat een voetballer ooit heeft gehad: een rasechte Scania 113H met de Amerikaans gestileerde torpedo-neus. Ook hier zit uiteraard een verhaal achter. We schrijven 1993 wanneer Maradona terug is gekeerd naar zijn thuisland Argentinië. We schrijven 1994 wanneer Maradona geschorst wordt van het WK dat jaar. De Argentijn wordt een hot item voor journalisten die hem volgen naar elke training waar El Diez zich vertoont. Hij zorgde er al voor dat hij steeds in verschillende auto’s verschijnt, maar dat was ook niet genoeg. De oplossing was de extreem hoge zit van de Scania 113H. “Knappe journalist die nu een mooi plaatje krijgt van mij”.

Overcomer Hunta

Recenter hield Diego Maradona het bescheidener met wat auto’s die normaal zijn voor voetballers. Rolls-Royces, een BMW i8, je kent ze wel. Nog één bizar vervoersmiddel wat Maradona in zijn bezit kreeg was een Overcomer Hunta. Dit is een 4×4 c.q. amfibievoertuig voor de ruigste der ruige terreinen. Waarom? Als een ludieke actie om zijn komst in te luiden bij Dinamo Brest, in Wit-Rusland.