Deze bloedmooie V12 supercar is een grote teleurstelling

Aan het uiterlijk ligt het niet.

Een auto ontwerpen is een vak apart. Dat wordt vooral duidelijk als je auto’s van beginnende fabrikanten ziet. Hun ontwerpen zien er vaak uit als een auto die regelrecht uit GTA V afkomstig lijkt te zijn. Nu komen grote fabrikanten ook niet altijd met fraaie auto’s, maar je ziet toch dat er een professioneel designteam achter zit.

We krijgen nu een auto voorgeschoteld die zomaar een concept car had kunnen zijn van een grote fabrikant. En dat is een groot compliment. In werkelijkheid is deze creatie echter afkomstig uit de koker van Raven Cars, waar nog nooit iemand van gehoord heeft.

Op deze renders zien we de Raven GT, een bijzonder fraai geproportioneerde supercar. Een enorme lange neus, brede heupen en agressieve lijnen zijn samengebracht tot een imposant geheel.

Met de specificaties is ook niks mis. Onder de motorkap huist een V12 die 800 pk en 718 Nm aan koppel naar de achterwielen stuurt. Daarmee haalt de Raven GT een topsnelheid van 340 km/u en een sprint van 0 naar 100 km/u duurt 2,9 seconden. Kort samengevat: dit is een bloedmooie en bloedsnelle supercar met een V12.

Alles klopt dus aan deze auto, op één ding na: hij bestaat niet. En hij gaat nooit gebouwd worden ook. Raven Cars is namelijk gespecialiseerd in NFT’s. Wat een anticlimax. Deze auto wordt dus wel verkocht, maar dan als NFT. Oftewel: je betaalt voor een virtuele auto. Dat kan gewoon, anno 2022.

Je maakt het jezelf natuurlijk wel een stuk makkelijker als autofabrikant. Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is een leuk ontwerp neerzetten. Dat heeft Raven wel goed gedaan, dat moeten we ze nageven. Als iemand toch plannen heeft om dit ding echt te gaan bouwen: wij zijn voor. Misschien heeft DS nog interesse in een halo car?