Elektrisch rijden nu duurder dan benzineauto

Door de stijgende energietarieven is het duurder om elektrisch te rijden dan dezelfde kilometers in een benzineauto.

Elektrisch rijden was heel lang behoorlijk voordelig in vergelijking met benzine. De situatie is nu heel anders door de flink gestegen energietarieven. Op nieuwe energiecontracten staan bedragen waar je best van kunt schrikken. Het resultaat? Elektrisch rijden kan duurder uitpakken dan rijden in een zuinige benzineauto. Zelfs met de huidige benzineprijzen.

Dat concludeert de Telegraaf op basis van verbruikscijfers van de ANWB. Wie nog een oud energiecontract heeft zal zich hier niet druk om maken. Maar de realiteit is anders voor diegenen met een variabel of nieuw contract en geen zonnepanelen hebben.

Een ritje van honderd kilometer in een EV kost volgens de krant van wakker Nederland bijna 16 euro. Daarvan gaat men uit van thuisladen met een nieuw of variabel contract. Voor hetzelfde ritje met een middenklasse benzineauto zou je minder dan 15 euro kwijt zijn.

Huishoudens met een nieuw of variabel contract zonder zonnepanelen kunnen in sommige gevallen voordeliger laden bij de publieke laadpaal. Aanbieders van publieke laadpalen hebben op dit moment nog behapbare tarieven. Echter is dit ook maar van tijdelijke aard. Uiteindelijk bewegen ook de aanbieders van publieke aanbieders mee met de huidige energieprijzen.

De energieprijs per kilowattuur (kWh) lag vorig jaar nog op 0,25 eurocent. Inmiddels is een contract van 0,77 eurocent per kWh of zelfs meer dan een euro per kWh de realiteit van de dag. De elektrische auto volladen met deze prijzen is fors duurder in vergelijking met een jaar geleden.