Koop de ex van Katja Schuurman (nee, niet die viespeuk)

Deze ex van Katja Schuurman is best wel ok.

Als je zegt: de ex van Katja Schuurman, moet je onwillekeurig toch aan die bijzondere jongeman denken uit de Römer-familie. Dat de ex van Katja Schuurman over zou gaan tot smerige berichtjes sturen naar jonge meisjes is bizar. Ja, het heeft niets met auto’s te maken, maar toch begint de anti-peristaltiek zijn werk te doen als je het hebt over de ex van Katja Schuurman.

Gelukkig zijn er ook meerdere exen van Mevrouw Schuurman. Qua vriendjes, verloofdes en echtgenoten: geen idee. Daarvoor lezen we de Privé, Story, Party en Weekend te weinig. Op het redactietoilet hebben we een stapel niet nader te noemen autotijdschriften liggen. We zeggen niet welke, behalve dan dat er elke zeven dagen een nieuwe bijkomt.

Porsche 964 Carrera

Enfin, terug naar de ex van Katja Schuurman. Ze heeft dus iets minder smaak qua mannen, maar als het gaat om auto’s zit het helemaal goed, want check deze Porsche 911! Het is er eentje van de 964-generatie. De auto in kwestie is een cabriolet met Tiptronic-versnellingsbak. Dat is misschien niet de absolute droomcombinatie, maar als je een leuke toer-cabrio zoekt (en wie zoekt dat nou niet?) is dit een leuke aanbieding.

De prijs van 59.950 is bijzonder redelijk te noemen. De kleur is schitterend en er zitten moderne Fuchs-wielen onder. Volgens de advertentie zijn het Fuchs-style wielen, maar dit lijken originele modernere Fuchs-patta’s te zijn. Ook voor de 993, 996 en 997 kun je bij Otto Fuchs GmbH terecht voor retro-esque velgen. Wel schijnt er een deukje in de voorbumper te zitten (van de Porsche).

Ex van Katja Schuurman

Verder zien we dat er een Raf-leder interieur is met de nodige belangrijke opties. Zo is er airconditioning, een zeldzame optie toentertijd. Een ander dingetje dat wel hanig is: het klassiek uitziende doch moderne radiootje met scherm. Of je daar ook ongevraagd videootjes op kan kijken: hopelijk niet, maar je kan wel je eigen muziek afspelen.

Het mooie is, dat als je interesse hebt in deze ex van Katja Schuurman, je een normaal bericht kunt achterlaten, dat hoeft dus geen seksueel getint appje te zijn. Je kunt de advertentie hier bekijken!

