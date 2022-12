Koop de Ferrari 599 GTB van Slowhand

Deze Ferrari 599 GTB was ooit van Slowhand, maar kan nu de jouwe worden.

De Ferrari 599 GTB begint steeds beter op te drogen. In vergelijking met de 550/575 die de auto voorgingen en de F12berlinetta die ‘m opvolgde, is de 599 GTB wat minder ‘conventioneel mooi’. Vanuit sommige hoeken is de auto bijna wat bol en fors te noemen. Niet per se op een slechte manier, maar het vergt wat gewenning voor de purist die alleen strak gesneden Ferrari’s lust. Een opvallend detail vormden natuurlijk de ‘Flying Buttresses’. Dat heeft niets met achterwerken te maken, maar wel met de twee spijltjes die vanaf de raamlijn naar achteren lopen en iets ruimte laten ten opzichte van de koets.

De 599 GTB was ook eerste in de lijn van Ferrari’s met de V12 voorin die ‘digitaler’ werd. De Manettino op het stuur deed zijn intrede in de V12 bloedlijn. Zo bepaalde de elektronica veel van de rij-ervaring. Sommige journalisten vinden dat maar niks. Maar ja, voor de gemiddelde bestuurder is het waarschijnlijk wel prettig om wat hulp te hebben bij het controleren van de 612 pk. De motor van de 599 GTB is namelijk in principe hetzelfde als die in de Ferrari Enzo Ferrari, zij het met ietwat minder power.

Tegenwoordig is een 599 GTB in zekere zin redelijk ‘voordelig’. De goedkoopste exemplaren in Duitsland zitten iets boven de ton. Dat is praktisch hetzelfde als wat je betaalt voor een 550 Maranello, maar ook bijvoorbeeld een Ferrari Testarossa. Dat zijn op zich ook gave opties, maar die hebben wel een hele andere vibe.

Gezien de vraagprijzen in Duitsland, is de unit die te koop staat op collecting cars -tot op heden- gunstig geprijsd. Momenteel staat het hoogste bod op 70.000 Pond, omgerekend zo’n 80.000 Euro. Dan heb je wel een auto met het stuurwiel aan de verkeerde kant…maar ook eentje met een beroemde eerste eigenaar.

Deze 599 GTB was namelijk ooit van vermaard gitarist en –kennelijk, ach nee hè, ook hij al– parttime racist Eric Clapton. Clapton is groot fan van Ferrari en heeft zelfs zijn geheel unieke SP 12 EC laten bouwen door de Italianen. De man rijdt al decennia auto’s van het merk en ook eerder stond er wel eens eentje te koop. Wellicht dat hij gezien zijn leeftijd nu gaat voor een Purosangue met hoge instap.