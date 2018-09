Koop de Ferrari van Eric Clapton voor een schijntje

Voor de betere slowhand.

Er zijn legendes en er zijn legendes. Eric Clapton is een levende legende. De gitaarvirtuoos is al sinds 1966 een van de betere gitaristen. Hij was eerst lid van diverse legendarische bands (The Yardbirds, The Bluesbreakers, Derek & The Domonis, Blind Faith en Cream), maar sinds 1970 is hij solo, zeker niet onverdienstelijk. Mede dankzij nummers van J.J. Cale (After Midnight, Cocaine) scoorde Clapton monsterhits waardoor zijn solo carrière in een stroomversnelling raakte. In de jaren ’70 en ’80 stond hij steevast bovenaan in de hitlijsten. Op een gegeven moment worden artiesten ouder, wijzer en doen ze lekker waar ze zelf in zin hebben. Dus wordt de muziek wat minder hitgevoelig, ze werken samen met hun vrienden van weleer en ze hebben veel te veel kwartjes.

En wat doe je dan als je echt te veel kwartjes hebt? Inderdaad: Ferrari’s kopen. Het schijnt een dingetje te zijn onder muzikanten. Maar Erick Patrick Clapp (zijn echte naam) is natuurlijk niet (meer) de persoon voor een pimpelpaarse 360 met twinturbo-conversie en 22″ velgen plus satijn-fluwelen koetswerk. Clapton is een heer van stand en beweegt zich enkel voort in stijlvolle Ferrari’s. Hij is een dermate goede klant bij de Italianen dat hij een unieke Ferrari heeft, de SP12 EC. Dat zal onder alle omstandigheden een peperdure auto zijn om ooit te bemachtigen. Heb je iets minder geld te besteden maar wil je wél een Ferrari die van Slowhand is geweest? Dan is dit je kans!

Het betreft namelijk een Ferrari 612 Scaglietti. Een auto waarover de meningen nogal verdeeld zijn. Voor de raszuivere Ferrari-fan is de auto te groot, te zwaar en te log. Voor de liefhebber van Gran Turismo’s is de motor niet koppelrijk genoeg, de transmissie hopeloos en het koetswerk niet fraai genoeg. Voor de 2e beste gitarist (volgens Rolling Stone Magazine) bleek de auto wel degelijk kwaliteiten te hebben. Het is namelijk een auto die je dagelijks kunt inzetten. De teller staat inmiddels op 29.000 mijlen, dik 46.500 kilometer. Dat lijkt nog steeds niet veel, maar gezien het speelgoed wat Clapton in zijn garage heeft staan zijn dat er best wel wat.

Geïnteresseerd? Dan is het nu je kans! De auto wordt namelijk te veel aangeboden door H&H. Het komt voor dat auto’s van bekende personen peperduur zijn, maar er wordt geschat dat deze schitterende, donkerblauwe 612 Scaglietti tussen de 65.000 en 75.000 Britse ponden gaat opleveren. Dat is bijna goedkoop te noemen. Mocht je hem kopen, wel even dit nummer lekker hard afspelen.