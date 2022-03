Grotere actieradius Skoda Enyaq iV, plus sneller laden

De grotere actieradius voor de Skoda Enyaq iV is niet direct nodig, maar wel een prettige bijkomstigheid.

Elektrische auto’s worden telkens beter. Nog niet zo lang geleden waren de Renault Fluence Z.E., Ford Focus Electric en Citroen C-zero de EV’s waarmee je het moest doen. Dat deed dus bijna niemand, zeker niet omdat de overheid toen nog keihard subsidie gaf op dieselauto’s (ja, dat is dus echt gebeurd).

Een van lievelingen van het Nederlandse publiek is de Skoda Enyaq iV. In principe is het de Skoda-derivaat van de Volkswagen ID.4 en Audi Q4 e-tron. De Skoda biedt alleen meer waar voor zijn geld. Het apparaat is enorm groot, goed uitgerust en gunstig geprijsd.

Goede deal

Mede daardoor zijn er vorig jaar in Nederland meer Enyaqs verkocht dan Q4’s en ID4’s bij elkaar. Wij Nederlanders kunnen goede deal wel waarderen.

En die deal wordt alleen maar beter, want Skoda heeft de Enyaq verbeterd. Of beter gezegd, de whizzkids van het Tsjechische merk hebben de auto eventjes herzien. Er is namelijk een nieuwe software-update voor de populaire elektrische crossover.

Het gaat om de zogenaamde ME3-softwareversie. Daardoor is er een grotere actieradus voor de Enyaq iV. Dat is altijd lekker.

Grotere actieradius Skoda Enyaq

De instapper ’60’ kan nu volgens de WLTP precies 416 km ver komen. De ’80’ haalt 544 km en heb je een 80x, dan kun je 520 km halen. Dat zijn de cijfers van de coupé. Je weet wel, de liftback-versie.

De gewone Enyaq deed voorheen 390 km voor de 60, 510 km voor de 80 en 496 km voor de 80X. Dus verwacht dat de cijfers iets zullen verbeteren. Het zijn geen wereldschokkende cijfers, maar meer is altijd beter, aldus @wouter bij de rollenbank.

Sneller laden

Ook het laden gaat voortaan beter. De 60 kon eerst maximaal 100 kW aan, dat is nu opgehoogd naar 120 kW. Heb je de ’80’, dan stijgt het van 125 kW naar 135 kW. Daarnaast is er een handige feature voor de versies met vierwielaandrijving (80X). Er is nu namelijk een zogenaamde ’tractiemodus’.

Deze is specifiek ontwikkeld voor gladde omstandigheden. Tot 20 km/u heb je dan altijd aandrijving op alle vier de wielen. Daarnaast grijpt de anti-slipregeling minder snel in. Daarnaast zijn er nog een hoop kleine verbeteringen.

Wanneer heb je de grotere actieradius voor de Skoda Enyaq?

Het mooie is: de updates zijn voor iedereen. Alle Enyaq iV Coupés zullen er standaard mee uitgerust zijn. Maar ook alle 6.687 exemplaren die al in Nederland rondrijden. De updates zijn gratis.

Ook dat kunnen wij Nederlanders wel waarderen. Het is overigens geen OTA-update die je morgenochtend kunt aantreffen in je Enyaq. In de tweede helft van dit jaar kun je naar de Skoda-dealer om daar een grotere actieradius voor jouw Enyaq te regelen.

Meer lezen? Deze 11 goedkope auto’s zijn sneller dan een Volvo!