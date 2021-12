Goedkoopste AMG GT van Nederland heeft nog wat opknapwerk nodig

Deze AMG GT is relatief goedkoop, maar er moet nog wel het een en ander aan gebeuren.

Als je met een relatief goedkope auto een flinke klapper maakt is het al snel einde verhaal. De auto oplappen is dan vaak niet meer de moeite waard. Of beter gezegd: het is niet meer het geld waard. Bij een dikke AMG is dat een ander verhaal. Die worden gewoon na verloop van tijd weer aangeboden alsof er niets gebeurd is.

Dat is bij deze AMG GT (nog) niet het geval. De auto ziet er nog precies zo uit als toen hij crashte. Daar gaan we tenminste vanuit. De auto wordt aangeboden door Boonstra Schadevoertuigen, waar we regelmatig oude bekenden voorbij zien komen.

Deze auto is helaas géén oude bekende, dus het is gissen wat er precies gebeurd is. Als je de zijkant ziet lijkt het alsof de auto van de zijkant is aangereden, maar als je de achterkant ziet lijkt het weer alsof de auto van achteren is aangereden. Deze AMG GT heeft het dus van alle kanten zwaar te verduren gekregen.

Het gaat om een ‘vroege’ AMG GT, oftewel een exemplaar zonder de Panamerica-grille. Afgaande op de spoiler lijkt het te gaan om een Edition 1, maar we zien in het interieur geen Edition 1-badge. Met bouwjaar 2016 hoort deze AMG GT ook niet tot de eerste lichting.

Boonstra Schadevoertuigen wil nog €37.450 hebben voor deze gehavende Mercedes-AMG GT. Dat is nog best een hoop geld, gezien de schade. Maar er zullen vast nog wel partijen zijn die hier een slaatje uit kunnen slaan.

Met dank aan Rachid voor de tip