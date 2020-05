Koop de goedkoopste Honda CR-X (E88) op Marktplaats

Laat VTEC inkicken en koop deze Honda CRX op Marktplaats.

Na de blubberdikke Porsche van gisteren halen we voor de occasion van vandaag de Japanse karakters uit de kast. We blijven wel een beetje in hetzelfde tijdsgewricht hangen. Ook de inzending van vandaag was vooral groot in de 80s, alvorens nog even door te beuken in de 90s. We hebben het over niks anders dan de legende die de Honda CR-X heet.

De CR-X (of CRX, afhankelijk van de markt), werd in Japan reeds 1983 gepresenteerd als de Honda Balade Sports CR-X. In de eerste versies moest nog een VTEC-loze motor voor de balades zorgen, want die kwam pas beschikbaar in 1989. De eerste CR-X waren nog lekker vierkant, met blokkige no-nonsense lichtunits en episch gevormde stoelen.

In 1987 kwam al de facelift, met langwerpigere lichtunits zowel voor als achter. Het ziet er wat minder karakteristiek uit, maar de basisvorm met zijn ‘afgehakte’ kont (Kamm-tail) bleef behouden. In 1989 debuteerde zoals gezegd de VTEC-magie (techniek special) in de CR-X, waarmee het model de tweede Honda was na de Integra die deze eer te beurt viel. De Europese CR-X haalde 150 pk uit de 1.6, de Japanse versie schopte het tot 160 units (en dus 100 pk per atmosferische liter). Tel daarbij op dat de auto een leeggewicht heeft van 1.010 kilo en je snapt dat dit wel een snel ding was voor die tijd.

Vandaag de dag heeft de eerste generatie CR-X al lang cultstatus bereikt. En dat is eigenlijk balen, want de prijzen zijn niet mals. Het Tahitian Green exemplaar dat we vonden op Marktplaats, heeft een vraagprijs van 8.950 Euro. En dat is met ruim drie ton op de klok en hier en daar een krasje en blaasje op de lak. Tsugini kau!