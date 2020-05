Volkswagen geeft Spaanse divisie SEAT weer een schop

Pak aan, Spanjaard!

Volkswagen lijkt niet zo goed te weten wat het moet met haar Spaanse merk SEAT. Gevoelsmatig was peak SEAT het eind van de jaren ’90 en begin jaren ’00. Destijds had SEAT de Leon en Toledo in de showroom staan, met een dashboard dat recht uit de eerste generatie Audi A3 af leek te komen. Hooguit waren de gebruikte plastics wat minder zacht. Onder de kap lagen motoren als de 1.8T, 2.3 V5 en zelfs de onvolprezen VR6. Gekoppeld aan design met wat extra sjeu was zo’n Golf met een beetje Spaanse peper best een aantrekkelijk aanbod.

Maar de Golf IV en Passat B5 schurkten wel erg dicht tegen de producten van Audi aan. Een beetje te dicht eigenlijk. Zo’n Phaeton, Passat W8 en Touareg W12 lieten weinig ruimte over om nog iets dikkers te verkopen met een duurdere badge. Volkswagen moest weer een stukje omlaag in de markt. Probleem: daar had het VAG-concern weinig ruimte. Škoda was het goedkope Volkswagen, SEAT het goedkope Audi. Als Volkswagen in dit segment ook nog een rol moest gaan spelen, werd het wel een beetje claustrofobisch.

En zo gebeurde het onvermeidelijke: een van de merken kwam in de knel. Toen de op een oude A4 gebaseerde SEAT Exeo op de markt verschenen wisten we: SEAT is het kind van de rekening geworden. Al een tijdje gaan er stemmen op dat VAG de divisie moet verkopen, maar tot op heden willen ze daar kennelijk niet aan in Wolfsburg. Er was zelfs een plannetje bedacht om SEAT nieuw leven in te blazen als het merk voor goedkope EV’s. Samen met het Chinese JAC zouden de auto’s ontwikkeld worden die minder dan 20.000 Euro moesten kosten.

Maar helaas, de plannen zijn weer veranderd, volgens Automotive News. De marktintroductie van SEAT in China is tot nader order uitgesteld. Dat SEAT het project voor de goedkope EV’s gaat leiden in samenwerking met JAC is daardoor opeens onlogisch. Volkwagen gaat dat nu dan ook onder eigen merk door met de ontwikkeling van de betaalbare EV’s. Dit acht men beter voor de synergie et cetera.

Hoe Volkswagen van plan is een EV zo goedkoop te maken is nog even de vraag. De auto moet baseren op een aangepast chassis van de ID.3, maar er moet nog een dikke dertig procent aan kosten bespaard worden om het doel te bereiken. Ga er maar aan staan.