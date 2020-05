Uitslag Formule 1: virtuele Grand Prix van Brazilië 2020

Maakt bovenstaande man het drie uit drie door ook de virtuele Grand Prix van Brazilië te winnen?

Voor de vierde virtuele Grand Prix van het jaar zijn we digitaal afgereisd naar het warme São Paulo. Dat zou normaal gesproken puik nieuws zijn voor Max Verstappen, maar na zijn emotionele overwinning van vanmiddag, is de Nederlander te uitgeput om mee te doen. Gelukkig zijn zes andere courante F1 coureurs wel klaar om de handschoen(en) weer op te pakken.

Williams komt wederom aan de start met Russell en Latifi, terwijl Albon zijn persoonlijke teleurstelling van vanmiddag probeert weg te spoelen voor Red Bull. Norris probeert mogelijk mee te doen voor McLaren, als zijn computer er niet weer mee stopt. Bij Ferrari gaat Leclerc op voor zijn derde zege op rij. Giovinazzi gaf voorafgaand aan het weekend al aan uit te kijken om in zijn Alfa Romeo mee te doen op het circuit waar hij zijn beste F1 resultaat ooit haalde.

Daarnaast zijn er ook wat bekende coureurs uit andere klasses die meedoen, zoals Petter Solberg. De voormalig WRC-kampioen en Rallycross-held start voor Renault naast jong talent Christian Lundgaard. Mercedes gaat voor constantheid en doet weer mee met hun beproefde duo bestaande uit Vandoorne en Gutierrez. Maar wacht, er is meer! Om het af te maken staan er een aantal bekende achternamen op de grid, zoals een Schumacher en maar liefst twee Fittipaldi’s! Als dat geen spektakel wordt…

Kwalificatie

Christian Lundgaard zet als eerste een rondetijd neer in de 1:07’s. Het supertalent dat naar verluidt een vast zitje bij Renault in het vooruitzicht heeft als Ricciardo het team verlaat, toont daarmee zijn intenties. Maar dan komt Stoffel Vandoorne opzetten. De Belg die altijd in de buurt zat in vorige races maar het elke keer mis zag gaan, heeft duidelijk het mes tussen de tanden en zet de beste tijd neer.

Russell komt niet helemaal aan de tijd van Stoffel, maar gaat wel naar P2, voor Enzo Fittipaldi, die in zijn eerste race voor Ferrari kopman Leclerc achter zich houdt. Leclerc, die in de vorige races haast onaantastbaar leek, komt zelf niet verder dan plek zes. Hij moet Alexander Albon ook nog voor zich dulden op plek vijf. De top-10 wordt compleet gemaakt door Giovinazzi, Latifi, Louis Deletraz in de Haas F1 en Gutierrez.

Race

Helaas is het voor polesitter Vandoorne direct na de start alweer snel voorbij. De Mercedes-coureur spint op knullige wijze vooraan het veld. Albon en Leclerc zijn de grootste profiteurs: zij gaan naar de leiding van de race. Ook Giovinazzi heeft een goede start en gaat Russell voorbij voor plek drie. Daarna krijgt George ook te maken met zijn teammaat, die hij zonder pardon pardoes van de baan timmert. Dat wordt weer een hete meeting na de race in het Williams-motorhome.

Leclerc schudt de teleurstelling van de kwalificatie definitief van zich af en haalt Albon in voor de leiding in de race. Wederom een gevecht om de leiding tussen deze twee kemphanen dus, zoals we dat ook al zagen in China. Maar even later slaat Albon terug en haalt Leclerc weer in. Maar dan haalt Leclerc Albon weer in. Albon haalt Leclerc weer in. Leclerc haalt Albon weer in. Albon haalt Leclerc weer in. Leclerc haalt Albon weer in. En dan haalt Albon Leclerc weer in. Aha! De twee gebruiken de slipstream op het rechte stuk om de beurt om een gat te slaan naar Russell op plek 3. En het werkt, want in ronde 10 hebben ze al zes seconden te pakken.

Latifi is ondertussen bezig met een inhaalrace en haalt Giovinazzi in voor P4, maar Giovinazzi vecht terug en tetst Latifi de baan af. De Canadees is het niet gegund. Na de ramactie gaat de dekselse Italiaan er ook nog eens snel vandoor en verlaat hij de sessie. Lekker dan. Ondanks het feit dat sommige coureurs doen alsof het een arcade-race is vandaag, zijn het toch weer de echte F1 coureurs die de eerste plekken in de race innemen. David Schumacher heeft het lastig en is in de onderste regionen van het veld te vinden met de cricketers, gamers en de AC Milan verdediger.

Enzo Fittipaldi laat ondertussen zien dat hij beter is dan zijn oudere broer Pietro. De Ferrari FDA coureur blijft na een lastig begin stand houden achter de top-6. Als Leclerc stopt in ronde 13 komt hij vlak achter zijn teammaat weer naar buiten. Nu is de vraag wanneer Albon zijn stop maakt en of hij daarna voor of achter Leclerc weer de baan opkomt.

Dat moment komt vier ronden later in ronde 17. Als Albon de pitstraat uitrijdt zien we Leclerc aanstormen vanaf het rechte stuk. Met een hele kleine marge pakt de Monegask de leiding. Interessant is dat CL16 de harde banden onder zijn auto heeft zitten, terwijl AA23 is gegaan voor de mediums. Het samenwerken is nu duidelijk voorbij, want de twee vechten met hand en tand om positie. In ronde 20 neemt Albon de leiding over op het rechte stuk, maar Leclerc countert na de eerste bochtencombinatie.

Een ronde later heeft Albon er iets meer over nagedacht. Hij gaat nu niet voorbij op het rechte stuk, maar pas na de links-rechts combinatie daarna. Op deze manier kan hij misschien het gat slaan dat hij nodig heeft in het middelste stuk van de baan. Dat laatste lijkt slechts ten dele te lukken, maar dan krijgt Albon een beetje hulp van de FIA: die geeft Leclerc namelijk straf voor het overschreiden van de track limits. Jammer jammer…Daarmee lijkt het epische gevecht wel voorbij.

…Of niet? In ronde 28 komt Leclerc toch weer langszij aan Albon. Is het dan zo dat de harde banden van de Monegask hem gaan helpen? Dan zal hij het elastiekje met de Britse Thai moeten breken en een paar seconden weg moeten rijden.

Finish

Dat laatste lukt CL16 niet. De twee hebben een paar lichte touché’s maar kunnen niet los van elkaar komen. Het gaat nu om twee dingen. Wint Albon ook op de baan, of alleen door de tijdstraf van Leclerc? En kan Russell binnen drie seconden van het knokkende tweetal komen en zo P2 afsnoepen na het toekennen van Leclercs straf? Dat laatste lijkt in ieder geval te lukken, want Russell kruipt tot op 2,7 seconden van de leider in de wedstrijd.

Leclerc kiest ervoor in Albons slipstream te blijven en misschien in de laatste ronde nog voorbij te gaan. Maar Albon heeft mazzel: bij het opdraaien van de Glock-bocht heeft hij toevallig zelf een slipstream van Juan Manuel Correa in de Alfa Romeo. Zo pakt Max’ teammaat eindelijk zijn eerste zege in de sport na de teleurstelling op deze baan van vorig jaar. Leclerc wordt geclassificeerd als derde achter Russell. Vandoorne valt na zijn pole net buiten het podium op P4, vlak voor teammaat Gutierrez.

Christian Lundgaard wordt zesde voor Renault, voor Enzo Fittipaldi, Louis Deletraz, lando Norris en Nicolas Latifi. David Schumacher knokt zich nog een beetje naar voren, maar is de eerste man buiten de punten op P11. Daarmee eindigt de Schumacher-telg wel voor rallyheld Petter Solberg. Kon minder voor de zoon van Ralf.

Albon laat na afloop weten dat hij aan het schudden was in zijn stoeltje. Hij en Leclerc hebben duidelijk geweldig genoten van deze race. Albon is genereus door te zeggen dat hij denkt dat de strategie hem geholpen heeft. What a guy. Volgende week weer in Spanje!

De volledige uitslag Formule 1 GP Brazilië

Alexander Albon- Red Bull George Russell – Williams Charles Leclerc – Ferrari Stoffel Vandoorne – Mercedes Esteban Gutierrez – Mercedes Christiaan Lundgaard – Renault Enzo Fittipaldi – Ferrari Louis Deletraz – Haas F1 Lando Norris – McLaren Nicolas Latifi – Williams David Schumacher – Racing Point Petter Solberg – Renault Ben Stokes – Red Bull Juan Manuel Correa – Alfa Romeo Alessio Romagnoli – Alpha Tauri Jelly – McLaren Stuart Broad – Alpha Tauri Jimmy Broadbent – Racing Point

DNF

Antonio Giovinazzi

Pietro Fittipaldi