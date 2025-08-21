Koop de grootste Opel Astra van Marktplaats

Dit is de grootste Opel Astra van Marktplaats. Plek zat! Je past er met vier personen in en je hebt zes wielen!

De zomervakantie zit er weer op dus alle overbodige campers en sleurhutten kunnen weer op Marktplaats! Daar zitten nog best wat bijzondere kostgangers bij. Wat te denken van deze Opel Astra Heku Camper combinatie. Maakt van zo’n zaaddodende grijze Opel Astra toch nog iets interessants.

Ideaal ook voor de digital Nomad, want je kunt de slaapunit ook loskoppelen van de hatchback. Hoe dat er dan uitziet en hoe dat werkt is niet te zien op de foto’s, maar de verkoper verzekert dat het kan.

Caravan of camper?

Het is een beetje een vreemde combinatie. Want we kennen allemaal wel die opzet units die je op een pick-up truck zet. Maar dit is eigenlijk een caravan, want hij heeft zelf wielen. Het kenteken is echter een camperkenteken, dus op dit moment mag je niet los rijden met de Opel Astra. Maar weten ze in het buitenland veel?

Durf je dat niet aan dan suggereert de verkoper omkeuren naar auto met aanhanger voorzien van wit kenteken. Ben je wel de belastingkorting kwijt natuurlijk. Wel zonde van het geld, want hij is pas net als camper gekeurd.

Opel Astra 1.6 benzine

Wel een camper die de milieuzones in mag, want de Opel Astra uit 1995 is voorzien van een 100 pk sterker 1.6 benzinemotor met bijna 179 duizend kilometer ervaring. Verdere informatie en foto’s over de auto zelf ontbreken in de advertentie.

We hebben ook even de database van de RDW gecheckt en daar blijkt dat de hele combinatie bijna 2.000 kilogram weegt en in theorie mag je er dan ook nog een geremde aanhanger van 1.200 kilogram achterhangen. In de praktijk is dat wat pittig voor het Astraatje lijkt ons én eigenlijk heeft ie al een aanhanger natuurlijk, maar dat terzijde.

Slaapgedeelte

De aanhanger/opbouw is voorzien van vier slaapplaatsen, twee bovenin en twee op de rondzit die je kunt ombouwen tot bed. Verder een badkamertje met toilet en douche, een keukentje met koelkast, klepkastjes, licht, gasfornuis etcetera. Super compleet, aldus de huidige eigenaar.

Wij denken niet dat je op Marktplaats een ruimere Opel Astra kunt vinden. Ook niet een tweede met zes wielen overigens. Wel een beetje een gok lijkt ons deze combinatie, maar ben je in de markt voor iets als dit dan hou je toch van avontuur? De vraagprijs is 14.250 euro, maar daar krijg je dan zowel een 30 jaar oude Astra als een caravan/camper voor. Koop dan?

Met dank aan @tenaci voor de tip!