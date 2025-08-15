Duurste Opel van Marktplaats kost €80k

Dat kan er maar eentje zijn.

Opel bouwt helaas geen sedans meer, sinds de Insignia van het toneel verdwenen is. Laat staan sportsedans… We gaan vandaag echter terug in de tijd, naar de dikste Opel-sedan ooit. Er staat namelijk een heuse Lotus Omega op Marktplaats.

De Lotus Omega stamt uit de tijd dat Opel en Lotus in hetzelfde concern zaten, namelijk General Motors. Dat heeft niet heel lang geduurd (van 1986 tot 1993), maar deze kruisbestuiving heeft wel een legendarische sportsedan opgeleverd.

Lotus heeft de Omega stevig onder handen genomen. De 3,0 liter zes-in-lijn werd opgeboord naar 3,6 liter. Daarnaast werden er twee Garrett-turbo’s gemonteerd. Het resultaat was 382 pk en 557 Nm, ongekend veel voor een sedan uit die tijd. En niet alleen voor die tijd: de laatste Insignia OPC kan alleen maar dromen van zulke cijfers.

Niet alleen de motor werd onder handen genomen, de Opel Omega werd ook voorzien van een sperdifferentieel, een aangepast onderstel en – niet te vergeten – de versnellingsbak van een Corvette ZR1.

Het koetswerk bleef ook niet ongewijzigd. De Lotus Omega is te herkennen aan de dikke voorbumper met grote koelopeningen, de achterspoiler en de brede wielkasten. Het is duidelijk dat dit geen Opel is voor brave huisvaders.

Qua productieaantallen is de Lotus Omega ook een exoot. Het plan was om 1.100 exemplaren te bouwen (wat al weinig is), maar het werden er uiteindelijk maar 950. 630 daarvan waren een Opel Lotus Omega, de rest was een Lotus Carlton (de Britse versie).

De Lotus Omega was verkrijgbaar in alle kleuren, zolang het maar Imperial Green was. Dat is dus ook de kleur van dit exemplaar op Marktplaats. De auto heeft 80.182 kilometer op de klok en verkeert volgens de advertentie in unieke staat. De vraagprijs? €80.000.