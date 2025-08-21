Porsche reageert bikkelhard op tegenvallende EV-verkoop

De 911-bouwer komt met maatregelen.
Net als vele andere automerken kwam Porsche erachter dat je geen elektrische auto’s door de strot van klanten kunt duwen. Daarom gingen ook in Stuttgart de EV-plannen op de schop. Concreet betekent dit besluit dat we langer mogen genieten van verbrandingsmotoren bij Porsche in eenzame vorm, maar natuurlijk ook als onderdeel van een hybride aandrijfijn.
Zo bevestigde Porsche dat de benzine-Cayenne en Panamera nog tot ‘ver in de jaren 2030’ zullen bestaan. Tevens liet grote baas Oliver Blume weten dat er een nieuwe SUV met verbrandingsmotor klaar wordt gestoomd. Dit zal niet een huidige Macan met benzine-aandrijflijn zijn, maar een nieuw model met een nieuwe naam, designrichting en een ander platform.
Nog meer maatregelen: de batterijfabriek gaat dicht
Maar dan nog is de anti-EV-koek niet op. Porsche had plannen om de productie van batterijen door dochteronderneming Cellforce uit te breiden. Dat plan gaat niet meer door, verzekerde Porsche ons begin dit jaar. Nu gaat de sportautofabrikant nog een stap of twee verder: het gaat afscheid nemen van Cellforce.
Het nieuws is nog niet bevestigd door Porsche of Cellforce, maar volgens de Duitse pers is de sluiting van de fabriek zo goed als rond. SWR weet bijvoorbeeld dat er 286 werknemers hun ontslag krijgen en Der Spiegel meldt dat het lokale uitzendbureau op de hoogte is gesteld van het collectief ontslag. Alleen de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling zou mogen blijven.
Het lijkt erop dat we niet lang hoeven te wachten op een bevestiging van Porsche en Cellforce. Aanstaande maandag staat er een personeelsvergadering gepland waarvan gedacht wordt dat dan de werknemers op de hoogte worden gesteld van het slechte nieuws.
Cellforce: van gouden troef naar zwart schaap
Het is natuurlijk niet zo dat Porsche hierdoor helemaal stopt met batterij maken. Cellforce was vooral bedoeld als onderzoekscentrum om het VAG-merk voorop te laten lopen in de ontwikkelingen. Het innovatieve batterijcentrum werd dan ook gezien als de troef die andere merken niet hadden. Zo zou er een accu uit komen die binnen een kwartiertje volledig opgeladen kon zijn.
Inmiddels lijkt het erop dat Porsche geen trek meer heeft in de batterij-innovaties en dat Cellforce gaat sluiten. We verwachten dus komende week meer nieuws rondom Porsche en Cellforce. En dat in een tijd waarin Porsche het al zwaar genoeg heeft. Dan toch maar tanks bouwen?
KEV9 zegt
Tja, de Chinezen vliegen ze links en rechts om de oren. Goedkoper, technisch net zo goed, misschien wel beter, en qua comfort ook op hoog niveau. De tijd dat je 50% voor de naam van een Duitser betaalde is voorbij
verdebosco zegt
Porsche moet gewoon doorgaan op de oorspronkelijk ingeslagen weg. Xiaomi en consorten komen eraan en zonder wapens bij Porsche is het erop und erüber door de Chinezen.
Afkikken van de torenhoge premies op allerlei opties en uitbreidingen is mijn advies. Die mazzel van het premium-segment is bijna over. Tussen 1995-2020 was dit een leuke bron van inkomsten, maar nu niet meer. De EV-techniek zal ook superieur worden. Range verdubbelt ongetwijfeld de komende 10 jaar, kosten halveren en het gewicht zal ook flink afnemen door steeds meer kWh’en per kilo accu. Kortom, investeren en iets minder winst is de enige weg, want anders is Porsche weer terug op het niveau van 1990 (niet best), òf een submerk van Xiaomi. Kan ook.
lekkaah zegt
Je gaat het als Europeaan nooit winnen van Chinezen. Er is namelijk geen sprake van een ‘level-playing-field’.
Europa moet haar industrie verdedigen door de importtarieven te verhogen.
PrettyAwesome zegt
Over de linie hebben jullie echt een prettig en soms hilarische schrijfstijl. En dat trekt me elke keer weer naar jullie blog. Maar ondanks dat, wordt het door het onderwerp; WÉÉR die dikreet uit Zuffenhausen, per direct irrelevant.
Wat is het? Creatieve armoede? Een collectieve fetisj op de redactie voor de pork? Een combinatie van deze twee?
kniesoor zegt
Niet voor het een of ander, maar het feit, dat Porsche op sommige fronten afschaalt op EV-gebied, lijkt me nieuwswaardig genoeg om er een artikeltje aan te wijden.
sanderkomnogeensergens zegt
Pas geleden zei iemand op deze site dat Porsche een massaproduct is. En dat klopt. Exclusiviteit is er vanaf.
kniesoor zegt
Massaproduct in welk opzicht ? Waar ik resideer zie je ze inderdaad met een zekere regelmaat. Maar niet genoeg om ze tot een soort VW Golf te bombarderen.
marcus zegt
Ik snap dit soort dingen niet. VAG zou dit toch als moederbedrijf moeten doen IPV dat je een dochteronderneming hier mee laat spelen? Van motorfiets tot zware truck heeft hier binnen het concern baat van…