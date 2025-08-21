Porsche reageert bikkelhard op tegenvallende EV-verkoop

De 911-bouwer komt met maatregelen.

Net als vele andere automerken kwam Porsche erachter dat je geen elektrische auto’s door de strot van klanten kunt duwen. Daarom gingen ook in Stuttgart de EV-plannen op de schop. Concreet betekent dit besluit dat we langer mogen genieten van verbrandingsmotoren bij Porsche in eenzame vorm, maar natuurlijk ook als onderdeel van een hybride aandrijfijn.

Zo bevestigde Porsche dat de benzine-Cayenne en Panamera nog tot ‘ver in de jaren 2030’ zullen bestaan. Tevens liet grote baas Oliver Blume weten dat er een nieuwe SUV met verbrandingsmotor klaar wordt gestoomd. Dit zal niet een huidige Macan met benzine-aandrijflijn zijn, maar een nieuw model met een nieuwe naam, designrichting en een ander platform.

Nog meer maatregelen: de batterijfabriek gaat dicht

Maar dan nog is de anti-EV-koek niet op. Porsche had plannen om de productie van batterijen door dochteronderneming Cellforce uit te breiden. Dat plan gaat niet meer door, verzekerde Porsche ons begin dit jaar. Nu gaat de sportautofabrikant nog een stap of twee verder: het gaat afscheid nemen van Cellforce.

Het nieuws is nog niet bevestigd door Porsche of Cellforce, maar volgens de Duitse pers is de sluiting van de fabriek zo goed als rond. SWR weet bijvoorbeeld dat er 286 werknemers hun ontslag krijgen en Der Spiegel meldt dat het lokale uitzendbureau op de hoogte is gesteld van het collectief ontslag. Alleen de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling zou mogen blijven.

Het lijkt erop dat we niet lang hoeven te wachten op een bevestiging van Porsche en Cellforce. Aanstaande maandag staat er een personeelsvergadering gepland waarvan gedacht wordt dat dan de werknemers op de hoogte worden gesteld van het slechte nieuws.

Cellforce: van gouden troef naar zwart schaap

Het is natuurlijk niet zo dat Porsche hierdoor helemaal stopt met batterij maken. Cellforce was vooral bedoeld als onderzoekscentrum om het VAG-merk voorop te laten lopen in de ontwikkelingen. Het innovatieve batterijcentrum werd dan ook gezien als de troef die andere merken niet hadden. Zo zou er een accu uit komen die binnen een kwartiertje volledig opgeladen kon zijn.

Inmiddels lijkt het erop dat Porsche geen trek meer heeft in de batterij-innovaties en dat Cellforce gaat sluiten. We verwachten dus komende week meer nieuws rondom Porsche en Cellforce. En dat in een tijd waarin Porsche het al zwaar genoeg heeft. Dan toch maar tanks bouwen?