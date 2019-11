Koop de GT40 uit Le Mans 66

Hij is alleen geen echte GT40 uiteraard.

Oké, het is dan een replica, maar niet zo maar één. Dit exemplaar is namelijk speciaal gebouwd voor Hollywood’s nieuwste racespektakel. Dit is dus de GT40 die miljoenen mensen wereldwijd op het witte doek voor bij hebben zien flitsen met Christian Bale een stuntrijder achter het stuur.

De film zelf is al uitgebreid aan bod gekomen hier op Autoblog, dus laten we het even hebben over de auto zelf. Het gaat hier om een replica van de Ford GT40 die in 1966 door Ken Miles (in de film vertolkt door Christian Bale) bestuurd werd tijdens de 24 uur van Le Mans. De auto kwam toen (spoiler!) als tweede over de finishlijn, na de GT40 van Bruce McLaren.

Het bedrijf Superformance was verantwoordelijk voor de bouw. Zij flikten het eerder om een V6 Ecoboost in hun replica te lepelen, maar deze keer hebben ze gekozen voor een Roush V8, die 600 pk produceerd. De body is opgetrokken uit gegalvaniseerd staal. Van de GT40 van Bruce McLaren heeft Superformance ook een replica gebouwd voor de film, maar die is niet te koop.

Wie wel oren naar heeft naar een stukje toekomstige filmgeschiedenis kan in januari terecht bij de veiling van Mecum in Kissimmee. Hoeveel de Superformance GT40 op moet brengen is nog niet bekend. Om te bewijzen dat deze replica niet is zoals andere replica’s hebben Charlie Agapiou en Peter Miles er een krabbeltje op gezet. Dit zijn respectievelijk de toenmalige teambaas en de zoon van Ken Miles. Een handtekening van Christian Bale zou ook leuk geweest zijn, maar die zit er helaas niet op.