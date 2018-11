Dit is een geweldige ode aan de Ford GT40

Gooi oud en nieuw door de blender en dit is de uitkomst.

Fans van de Ford GT en de GT40 die het afschuwelijk vonden dat Ford een V6 Ecoboost lepelde in het nieuwe model moeten even de andere kant opkijken. Dit is namelijk een project waar gebruik is gemaakt van beide ingrediënten. Aan de ene kant zien we een klassieke GT40 staan, aan de andere kant is deze auto hartstikke modern dankzij een aandrijflijn met de V6 Ecoboost.

Waar we naar kijken is geen echte klassieke GT40, maar een replica gemaakt door Superformance. De auto heeft zoals gezegd geen dikke V8 onder de kap, maar een gepeperde variant van Fords geblazen zespitter. In deze replica levert de motor 700 pk en 881 Nm koppel. Superformance bereikte dit vermogen door de standaard turbo’s te vervangen met exemplaren van Garrett.

Het is een listig ding geworden, want de auto weegt slechts 1.088 kg. De prestaties komen ongeveer overheen met een echte moderne Ford GT. Het welbekende sprintje naar de honderd is in minder dan 3,5 seconden gedaan. Je kunt deze ‘Future GT Forty’, zoals Superformance het project noemt, kopen voor 179.900 dollar. Een fractie van de prijs in vergelijking met het echte werk.