Glazen Fabriek voor de Volkswagen ID.3

Volkswagen heeft zijn lesje geleerd en is tegenwoordig heel transparant.

Ze laten er geen gras over groeien met de nieuwe ID.3. Begin deze maand zijn in de fabriek Zwickau al de eerste exemplaren van de band gerold. Volgend jaar gaat Volkswagen daar een tweede fabriek aan toevoegen: de Gläserne Manufaktur in Dresden.

De futuristisch ogende fabriek is een passend decor voor de productie van de ID.3, een model zonder meer heel belangrijk wordt voor de toekomst van Volkswagen. De ID.3 is niet de eerste elektrische Volkswagen die hier het levenslicht ziet. Ook de E-Golf werd hier namelijk geproduceerd. De hybride XL1 rolde eveneens in Dresden van de band. Voordat de elektrificatie zijn intrede deed werd in de Glazen Fabriek echter een Volkswagen van een heel ander kaliber geproduceerd, te weten de Phaeton.

In tegenstelling tot in Zwickau, is het in Dresden geen saaie industriële bedoening. Dit maakt het gebouw geschikt voor andere toepassingen. Volkswagen heeft het daarom omgedoopt tot ‘Center of Future Mobility’. Het gebouw herbergt in dat kader diverse start-ups en ontwikkelaars die druk zijn met de toekomst van mobiliteit.

Het productieproces is zowel letterlijk als figuurlijk transparant in de Glazen Fabriek. Geïnteresseerden kunnen er namelijk een kijkje achter de schermen krijgen. Als je wat mee wilt krijgen van de productie van de ID.3 zul je nog even moeten wachten tot de herfst van volgend jaar. Dan start de productie in Dresden.

Tegen die tijd is de ID.3 inmiddels ook leverbaar in Nederland. De marktintroductie staat namelijk ergens in de tweede helft van 2020 op de planning. De eerste exemplaren zijn een speciale uitvoering in de vorm van een extra luxe ID.3 1ST. Wie die graag wil hebben vist helaas achter het net, want de paar duizend exemplaren die voor Nederland beschikbaar waren zijn allemaal al gereserveerd.