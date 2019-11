Dit is de vrouwen Auto van het Jaar 2019

Alhoewel de auto ook geschikt is voor mannen.

Zo aan het einde van een jaar ga je toch alles even nalopen. Heb je je goede voornemens waar kunnen maken? Wat waren de hoogtepunten? Wat wil je volgend jaar voorkomen? En ga je nu eindelijk je scriptie daadwerkelijk afmaken? Het leven student is zo makkelijk nog niet.

Maar het is natuurlijk ook tijd voor lijstjes en Awards. Voor vandaag is de uitslag van de Women’s World Car of the Year 2019 bekendgemaakt. Inderdaad, de beste auto ter wereld voor (of beter gezegd: volgens) vrouwen van het afgelopen jaar.

Men ging eigenlijk hetzelfde te werk als met alle andere auto van het jaar-verkiezingen. Een panel van juryleden mochten hun mening geven over praktische eigenschappen, veiligheid, milieuvriendelijkheid en design, om maar een paar te noemen.

En de winnaar is … de Mazda3! Toevallig ook de auto waar collega @jaapiyo het meest positief over was. De Mazda versloeg daarmee de Audi e-tron, Tesla model 3 en BMW 3 Serie. De Mazda 3 was tevens de winnaar in de klasse ‘Familieauto’s’.

Dit zijn de winnaars per categorie:

1. Urban Car: Kia XCeed

2. Family Car: Mazda3

3. Green Car: Kia Soul EV

4. Luxury Car: BMW 8 Serie

5. Performance Car: Porsche 911

7. SUV/Crossover: Range Rover Evoque