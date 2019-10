Koop de Huracán van motorcross-kampioen Jeffrey Herlings

Wanneer de motorcrosser niet op zijn tweewieler rijdt, heeft hij een lekkere Italiaan onder de bips. Of nou ja, had.

De motorcross is één van de sporten waar wij Nederlanders trots op mogen zijn. Degene die daar een hoop winsten en titels in de wacht sleept is de 25-jarige Jeffrey Herlings. In de wereldserie Motorcross of Nations was het Nederland die met de winst ervandoor ging, met een team met onder andere Herlings. Als Herlings even niet hoeft te crossen, heeft hij het dik voor elkaar op de weg. Kijk zelf maar.

De 25-jarige Geldropper heeft namelijk een heuse Lamborghini Huracán! De ‘baby-Lambo’ met V10 mag dan de instapper zijn: het is nog steeds een Lamborghini. Zoals je kunt zien op de foto is hij er zuinig op, een echte autofanaat dus. Wel zo fijn voor de eventuele volgende die mag genieten van de grijze bolide.

Daarover gesproken: de Lamborghini Huracán van Herlings duikt op in de classifieds. Misschien tijd voor iets nieuws, of was het toch iets te veel van het goede? Wat de oorzaak ook is, het is een mooie editie van de Italiaanse bella. Het is een model uit 2015 uitgevoerd in matgrijs. Je krijgt twee zwarte strepen over de bovenkant van de auto en op de zijkant is de Italiaanse vlag te vinden.

De auto is niet helemaal standaard meer. De advertentie zegt dat er 640 pk in zit. De modificaties zijn onder andere nieuwe inlaten, hij is gechipt en er zit een set Akrapovic-uitlaten onder. Ook zijn de veren vervangen. Mocht dit allemaal te veel van het goede zijn, dan mogen de standaard onderdelen ook teruggeschroefd worden.

De auto heeft 23.500 km op achter de kiezen. De prijs is daarom 192.999 euro. Ongeveer het gemiddelde van het aanbod Huracáns in Europa. En je hebt de ex-bolide van een Nederlandse sporter onder de bips. Koop dan??!!