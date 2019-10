Hierin komen de Corvette C8 en BMW overeen

Niet perse het meest geweldige ding wat je kon 'lenen'.

De Chevrolet Corvette C8 is radicaal veranderd, zoals we allemaal weten. De auto heeft zijn motor nu achter het passagierscompartiment liggen, niet ervoor, zoals hij al sinds 1953 heeft. Daar gaat het vandaag even niet over, want die discussies over of dat goed of slecht is zijn nu al lang genoeg gaande. Vandaag richten wij ons op een ‘innovatie’, iets waar BMW al een tijdje nogal veel gezeik mee heeft.

Matt Farah van The Smoking Tire heeft al een stukje mogen sturen in de nieuwe Corvette. Wat hij er van vond staat op zijn YouTube-kanaal, een klein dingetje wat hij op Twitter zette is wat ons opviel. De Corvette heeft kennelijk deels gegenereerd motorgeluid, wat er ondersteuning door de speakers geblazen wordt.

Op papier is het helemaal geen gek idee. Bij BMW werd het ooit in leven geroepen in de M5 (F10), maar was het écht ‘logisch’ in de i8. Die had een vrij kleine motor en daarom is geluidsondersteuning misschien wel een goed idee. Bij Renault vonden ze het ook een leuk idee, de Clio RS (uitgaande generatie) had zelfs variabel motorgeluid. Zo kon je het geluid van een Nissan GT-R of Clio V6 door je speakers blazen.

Toch is het niet een functie die kan rekenen op veel lof van autoliefhebbers. Het mechanische gedeelte van de motor moet zijn werk doen voor het geluid natuurlijk. Goed, Chevrolet heeft dus ook ‘speakergeluid’ toegevoegd aan de Corvette C8, zo weet Farah mede te delen.

The new Corvette has fake engine noise from the speakers. This is not a driving impression, it is a specification fact, so I can say it. https://t.co/Q5orkIYDSa — Matt Farah (@TheSmokingTire) October 3, 2019

Valsspelen? Of is het juist fijn dat de V8-roffel van de LS-motor even extra wordt versterkt in de cabine? En als Chevrolet er echt zo trots op was, hadden ze het dan niet zelf meegedeeld?