Koop dé hypercar die door wolkenkrabbers kan - Autoblog.nl

Dat zijn nog eens kwaliteiten. Een auto die van wolkenkrabber naar wolkenkrabber kan rijden en het nog blijft doen ook. Een echt koopje, deze Fast & Furious 7 Lykan HyperSport!

Elk nieuw deel lijkt gekker en gekker te worden. Als petrolhead knaagt het soms een beetje, maar je moet naar het bredere plaatje kijken. Universal Studio’s haalt veel meer geld op de laatste Fast & Furious delen in vergelijking met de eerdere delen, waar straatracen nog het belangrijkste was. Terwijl veel autoliefhebbers Tokyo Drift als hoogtepunt zagen, was dit juist het financiële dieptepunt van de franchise. Ook Fast & Furious 9 gaat weer een krankzinnig deel worden.

In Fast & Furious 7 was er minstens één belachelijke scène met een Lykan HyperSport. Dominic Toretto heeft een krankzinnig idee en vliegt in Abu Dhabi met deze auto van de ene wolkenkrabber naar de ander. En de auto blijft het nog doen ook. Ongelofelijk, wat een knappe prestatie. Als je nu zelf ook door wolkenkrabbers wil rijden hebben we goed nieuws. Een Fast & Furious 7 Lykan HyperSport gaat binnenkort geveild worden via Rubix. Naast de auto krijg je ook een NFT (Non-fungible token). Zie dat laatste als een soort certificaat van echtheid.

Met dit soort actiefilms worden altijd meerdere exemplaren van een auto gemaakt. Na de opnamen was er nog slechts eentje helemaal intact. Dit exemplaar zal dus onder de hamer gaan. Let wel, het gaat hier om een stuntauto. Dat wil zeggen dat het mogelijk is om een kenteken op het voertuig te krijgen. Meebieden kan met een ‘aanbetaling’ van 100.000 dollar. Tja, wat dat betreft hebben ze bij The Collectables gunstigere voorwaarden om mee te kunnen bieden. De veiling eindigt op 11 mei. Men schat de opbrengst voor de Fast & Furious 7 Lykan HyperSport! Tussen de 750.000 dollar en 2,5 miljoen dollar. Oftewel, het kan alle kanten op!