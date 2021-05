Koop de Land Rover Range Rover van Ferry Bouman! - Autoblog.nl

Koop deze Range Rover en maak indruk op je buren met de boevenbak van Ferry Bouman.

Ja je moet het die Frank Lammers nageven, veelzijdig is ‘ie wel. De man uit Mierlo (Zuid-Oost Brabant represent) zingt zich regelmatig de longen uit het lijf, is getrouwd met Elise Schaap, vader van Serie A spits Sam Lammers, vriend van onze Max en runt in het dagelijks leven zijn criminele organisatie met verve. En passent scoort hij dan ook nog eens met klinische precisie de beste koopjes bij de lokale buurtsuper. Je moet het ‘m maar nadoen. Wij zijn alvast jaloers.

Range Rover L322

En dat wordt nog erger, door het feit dat Frank in zijn rol van Ferry Bouman de beschikking heeft over een gouden Range Rover van de gaafste generatie. Want dat is de L322 immers. Tuurlijk, een nieuwe Range Rover is nog steeds best oké, maar de hoekige L322 was in zijn tijd dé dikke SUV die je moest hebben. Gemaakt onder auspiciën van BMW, was de L322 feitelijk een Siebener op stelten. De Bentayga, Urus en Cullinan bestonden nog niet en zelfs de Porsche Cayenne was bij de introductie van de dikke Range nog slechts een fonkeling in de ogen van vadertje VAG.

De betere schurk

Omdat de iconische hoekige vorm van de Range Rover zo tijdloos is, komt ‘ie nu nog steeds indrukwekkend over. Toch zal je met zo’n oude Range niet direct aangehouden worden door een BOA die het ‘pluk ze’ dogma van de autoriteiten enthousiast omarmt. Het enige nadeel van zo’n oude Range is eigenlijk dat het best veel kost om zo’n apparaat 1) in bezit te hebben en 2) rijdend te houden. Maar ja, als eerlijke zakenman heb je daardoor meteen een goed doel voor wat rondslingerende dubieuze flappen die nog niet helemaal witgewassen zijn. Ideaal vervoer dus voor de betere schurk.

Desalniettemin heeft Ferry nu kennelijk genoeg van de Range Rover. De M57 van BMW in het vooronder moet er in principe nog wel even tegenaan kunnen na twee-en-een-halve ton achter de rug. Wellicht komt het omdat de niveauregeling het weer eens begeven heeft, zoals het dashboard verklapt. Ach, vraag niet hoe het kan, profiteer ervan!

Helaas is zoals je kan zien de stijlvolle gouden wrap van de auto verwijderd. Dat legt een two-tone wit-zwart combinatie bloot, waarvan we ons afvragen of het niet nóg een wrap is. Maar goed, voor 4.950 Euro is ‘ie de jouwe. De wegenbelasting voor deze 2.460 kilo zware mastodont op diesel bedraagt overigens wel circa 3.187 Euro per jaar. Een beetje zwart geld onder de bank is dus wel handig om te hebben.

Dank Remon voor de tip!