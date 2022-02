Koop de meest originele cross-over van Marktplaats

Een bijzonder praktische cross-over, maar toch een liefhebbersauto.

Als je een cross-over aanschaft ben je doorgaans niet heel origineel bezig. Anno 2022 koopt de Nederlandse consument namelijk niets anders dan cross-overs. Op een van onze Marktplaats-strooptochten kwamen we echter een cross-over tegen die wél een originele keuze is.

Voor degenen die niet bekend zijn met de Honda Element: dit is dus een Honda Element. Dit was een vooruitstrevende auto, want Honda kwam al met deze kekke cross-over in 2003. Dat is ook het bouwjaar van deze auto, dus we kunnen spreken van een vroege Element.

De Honda Element is gebaseerd op de tweede generatie CR-V, die we hier in Nederland ook gehad hebben. Qua uiterlijk lijkt de Element totaal niet op een CR-V. Sterker nog: de Element lijkt helemaal nergens op. Dat is mede te danken aan de suicide doors en aan het feit dat ongeveer de helft van alle panelen plastic zijn.

Voor een extra robuuste uitstraling is dit exemplaar ook voorzien van dikke terreinbanden. Daarom zou je misschien denken dat dit de AWD-versie is, maar dat is niet het geval. Het gaat hier om de versie met voorwielaandrijving. Ook prima.

De Honda Element ziet er misschien eigenaardig (lees: lelijk) uit, maar binnenin heb je wel zeeën van ruimte. Met het panoramadak wordt het ruimtelijke gevoel nog eens extra versterkt. Op basis van de foto’s is het formaat misschien een beetje lastig inschatten, maar met een lengte van 4,3 meter is het een relatief compacte auto.

Als je meer dan drie passagiers moet meenemen, is de Element wellicht wat minder praktisch. Het is namelijk een vierzitter. Dit maakt wel een unieke interieurindeling mogelijk. De stoelen kunnen namelijk zijwaarts omhoog geklapt worden. Daardoor ontstaat een enorme bagageruimte. Ook handig: de vloer is bedekt met rubber en is dus heel makkelijk schoon te maken.

Volgens de advertentie is dit de felste Honda Element die er in Nederland rond rijdt. Daarmee doelt de eigenaar niet op de kleur, maar op het vermogen. De standaard 2.4 motor met 160 pk schijnt namelijk vervangen te zijn door een ander 2.4 blok met 190 pk. Daar weten we verder ook het fijne niet van.

We weten wel dat de auto 98.470 mile heeft gereden, wat neer komt op een kleine 160.000 kilometer. De auto wordt aangeboden op Marktplaats voor €5.200. Voor dat geld heb je een echte zeldzaamheid, want er rijden maar 27 exemplaren rond in Nederland.