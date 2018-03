Koop de Mercedes ML63 AMG van Davy Pröpper

Davy Pröpper had natuurlijk propper kunnen worden, maar hij ging voetballen. Dat legde hem geen windeieren.

De voormalige PSV-er speelt inmiddels namelijk in de zeer lucratieve Premier League. Hij komt daarin uit voor het gepromoveerde Brighton and Hove Albion. Niet een van de absolute topclubs dus, maar ach, tegenwoordig hoef je daar ook niet per se meer terecht te komen om dikke auto’s aan te kunnen schaffen. De iets mindere goden kunnen dezer dagen ook als een god in Frankrijk Old Blighty leven.

Wellicht is de transfer naar het Verenigd Koninkrijk ook de reden dat Davy zijn oude wielen van de hand doet. Je kán natuurlijk met een linksgestuurde auto over de Britse eilanden heen crossen, maar het is toch prettiger als je de lokale bevolking volgt in hun gekke gebruik het stuur rechts te monteren. When in Rome…

Deef zal inmiddels vast een (paar) leuke nieuwe auto(‘s) op zijn oprit hebben staan, maar jij kan zijn oude waggie kopen. Zoals te doen gebruikelijk bij PSV spelers, gaat het om een Mercedes. Pröpper koos echter niet voor een CLA45 AMG, maar voor een heuse ML63 AMG, mét Performance Package. Dat betekent dat er onder de kap 557 paarden schuilen in een geblazen V8 van 5.5 liter.

Los van het Performance Package heeft de middenvelder gekozen voor een vrij saaie spec. Maar bekijk het van de zonnige kant: dat betekent ook dat er geen enorme hoeveelheid tupperware op de auto zit, zoals je wellicht zou verwachten bij een snelle SUV van een voetballer. De vraagprijs van de auto uit 2014 met 56.693 kilometer op de klok bedraagt 81.999 Euro.



Bedankt Lars voor de tip!