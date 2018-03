Livepics: G63 AMG brengt Duitse spierkracht naar de beurs

De dikke Duitser komt goed tot zijn recht.

De tijd vliegt. Het is alweer bijna drie maanden geleden dat Mercedes de virtuele doeken van de nieuwe G-Klasse trok. Dat het nooit lang kon duren voordat de retedikke uitvoeringen onthuld zouden worden, stond in de sterren geschreven. In navolging van de G63 kregen we al vlotjes de nog dikkere Edition 1 te zien.

Diezelfde zwart-rode Geländewagen probeert momenteel zoveel mogelijk licht te absorberen in Genève. Hoewel ik persoonlijk toch enigszins sceptisch was over de nieuwe G-Klasse en de krachtigere versies die daarbij horen, lijkt hij in persoon beter tot zijn recht te komen. Met name de voorzijde ziet er behoorlijk beter verteerbaar uit dan op de persplaatjes.

De G63 Edition 1 heeft een 4-liter V8 die op het top van zijn kunnen 577 pk en 850 Nm aan koppel produceert. Combineer dat met het feit dat hij er simpelweg weer verrukkelijk uitziet, en je beseft dat de G-Klasse een recept is dat zelfs de slechtste koks niet verpesten kunnen. *klopt af*