Is dit de Volkswagen Passat van de toekomst?

Zie hier de Volkswagen I.D. Vizzion, met de 'zz' van zzz...zzz...zzz...

Volkswagen zet zoals bekend vol in op de elektrificatie van haar modellengamma. Tientallen miljarden trekken ze er in Wolfsburg voor uit om in de nabije toekomst ettelijke elektrische Volkswagen aan te kunnen bieden. Tot op heden hebben we alleen de nodige studiemodellen gezien in deze ‘ID-lijn‘. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we van de meeste hiervan niet echt warm worden. Nou ja, de nieuwe hippiebus, die heeft op zich wel wat.

De eerste I.D. die aan het publiek getoond werd, was uiteraard de beoogde Kever/Golf-opvolger. Of die auto echt zo legendarisch gaat worden als de genoemde modellen zullen we moeten afwachten. Naast de Golf is er echter nog een ander model dat al sinds jaar en dag erg belangrijk is voor het merk: de Passat. Met de I.D. Vizzion zien we voor het eerst een voorproefje van hoe de D-segment sedan in de toekomst vorm zou kunnen krijgen.

Volgens Volkswagen topman Herbert Diess is het beoogde vlaggenschip een topper. Hij gaat zelfs zo ver om te stellen dat het de meest emotionele Volkswagen ooit is. Kennelijk is ‘emotioneel’ het nieuwe buzzwoord bij Volkswagen. De head honcho nam het laatst ook al in de mond bij de bekendmaking dat er een open T-Roc op de markt zal verschijnen.

It is the most personal, most emotional and most individual Volkswagen of all times. And it also shows that, even in the electric, self-driving future, we will be using desirable, expressive and individual automobiles – and not just uniform tin boxes.

Mooie woorden, maar bij ons roepen de plaatjes die we onder ogen krijgen in combinatie met het lezen van de termen ‘elektrisch’ en ‘autonoom’ niet direct de emoties op waar Volkswagen wellicht op gehoopt had. Maar goed, misschien komt dat omdat we dino’s zijn. 2030 staat ‘ie in de showroom. De Nederlandse importeur rept echter nog niet over een datum waarop je de auto kan bestellen. Als ze een voorbeeld aan Tesla nemen, kan die nooit lang op zich laten wachten.