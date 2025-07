Bied mee op deze fraaie Porsche 964!

Deze 964 is origineel Nederlands, lekker uitgevoerd en in keurige staat.

We hebben het alweer drie artikelen niet over Porsche gehad, dus het is de hoogste tijd voor een artikel over de 911. Daar kunnen we het niet vaak genoeg over hebben natuurlijk. We gaan nu eens even kijken naar de 964. Onze vrienden van The Collectables hebben namelijk een mooi exemplaar in de aanbieding.

Voor iedere generatie 911 is wel een betoog te houden, waarom je precies die generatie zou moeten hebben. Zo ook voor de 964. Het is qua lijnen nog grotendeels de klassieke 911, maar dan met de genoegens van moderne technieken als ABS en stuurbekrachtiging. Het beste van twee werelden dus.

De 964 was tevens de eerste 911 die voorzien was van vierwielaandrijving. Optioneel natuurlijk, maar dit exemplaar heeft het. De 3,6 liter zescilinder levert 250 pk, bijna net zoveel als de eerste 911 Turbo. Ook dat is een reden om een 964 te verkiezen boven een oudere 911.

Deze 964 is fraai uitgevoerd in Nachtblau, met een interieur wat ook volledig blauw is. Dat is heerlijk jaren ’90. Om het plaatje compleet te maken is de auto voorzien van originele Fuchs-velgen. Niet helemaal period correct, maar ze misstaan zeker niet. En het was je misschien al opgevallen, maar deze 964 ligt ook lager dan normaal. Dat komt omdat de auto is voorzien van een AST-onderstel.

Het betreft een origineel Nederlandse auto, die in 2017 nog een motorrevisie heeft gekregen bij Porsche Centrum Gelderland. Deze 964 ziet er verder ook keurig uit voor een auto met 189.800 kilometer op de klok. We zouden zeggen: schroom niet, en doe een bod. Je kunt nog tot en met donderdag 20.00 meebieden via The Collectables!