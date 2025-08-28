Deze prachtige oer-911 GT3 zoekt een nieuwe eigenaar! [Video]

Een stukje Porsche-historie kan van jou zijn dankzij The Collectables!

Ook jaren later blijft het een vreemde gedachte dat een doodnormale auto als de Kever kan leiden tot zoiets krankzinnigs als de 992 GT3 RS. Gelukkig zijn er meer ijkpunten in de geschiedenis van het Elfje. Wat dacht je van het begin van de GT-lijn? De aftrap van de 911-raceauto met kentekenplaten vond pas écht plaats bij deze bijzondere auto: de 996.1 GT3.

Het is 1997 als Porsche de autowereld in rep en roer brengt. De motor van de dan nieuwe 911 is niet lucht-, maar watergekoeld. Na een tijdje gaat Porsche aan de slag met een Cup-versie. De medewerkers van de autosportdivisie nemen een Carrera en leggen er een Mezger-motor in. Het blok is van zichzelf luchtgekoeld, maar krijgt nu waterkoeling.

Er komt ook een straatversie en dat is deze 911 GT3. De hoogtoerige boxermotor produceert een machtige 360 pk. Later blijkt dat dit de laatste 911-straatauto is die Porsche Motorsport met de hand bouwt in Weissach. Watergekoeld of niet, de GT3 zet de lijn van de eerdere RS-modellen voort door middels stevig stuurgevoel en op ABS na geen assistentie.

De Porsche 996.1 GT3 van The Collectables

De ode aan ’the one to have’ is te danken aan een veilingitem van The Collectables. De auto die er onder de hamer gaat is in 1999 gebouwd en heeft 98.305 kilometer gereden. In de basis is het een comfortuitvoering, maar is wel af fabriek geleverd met Recaro-kuipstoeltjes. Later zijn er een Tequipment rolbeugel en Momo-stuurtje ingezet zodat deze GT3 toch aanvoelt als de sportversie.

Een extra sportief sausje komt van een instelbaar Intrax-onderstel dat een vorige eigenaar onder de Porker liet schroeven. Ook fijn: voor zover bekend is bij The Collectables is er met deze 911 niet op het circuit gereden, enkel op de openbare weg. Tevens zit ‘ie nog helemaal in zijn prachtige zilveren lak.

In 2007 is deze 996.1 GT3 naar Nederland gekomen. Sindsdien is er 41.000 kilometer mee gereden. @Wouter wil hem hebben, jij ook? Je kunt online via The Collectables op de bakermat van het GT-programma bieden. Je hebt tot 2 september om 20.00 uur de tijd.