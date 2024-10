Koop de NEPPE Lambo van een multimiljonair

In plaats van een echte te kopen heeft een bekende acteur heel veel geld gestoken in een replica…

Replica’s zijn voor mensen die the real deal niet kunnen betalen. Dat zou je ten minsten denken. Er wordt nu echter een hele opmerkelijke replica geveild, die in het bezit was van iemand die wel degelijk een echte kon betalen.

Deze Diablo-replica komt namelijk van niemand minder dan worstelaar John Cena, ook wel bekend als de broer van Vin Diesel. Naar verluidt is Cena goed voor een slordige 80 miljoen dollar. Dat zou in principe genoeg moeten zijn voor een Diablo.

Waarom kocht hij dan in vredesnaam een neppe Diablo…? Nou, hij schafte deze auto aan toen hij nog aan het begin van zijn carrière stond, in 2003. De replica is niet gebaseerd op een bestaande auto, maar op een custom chassis van een bedrijf dat gespecialiseerd is in replica’s. De auto is voorzien van een echte V12, alleen dan eentje uit een BMW 7 Serie. Deze is gekoppeld aan een vijfbak van Porsche.

Klinkt allemaal leuk, maar het bleek een gigantische miskoop te zijn. Dat gaf John Cena zelf toe in een recente podcast. Na 2 jaar wachten kreeg hij een auto die niet in zijn versnelling ging, voor geen meter werkte en niet straatlegaal was.

Daarna is John Cena maar liefst 10 bedrijven afgegaan voordat hij iemand kon vinden die nog wat van de replica kon maken. Daar is in zo’n 20 jaar (!) overheen gegaan, want het project is pas dit jaar afgerond. Je kunt zeggen wat je wil van John Cena, maar hij geeft niet snel op.

Cena noemt het wel zijn slechtste aankoop ooit. Hij heeft namelijk naar eigen zeggen anderhalf keer de prijs van een échte Diablo geïnvesteerd in deze replica. Maar eerlijk is eerlijk: het is wel een goed gelukte replica.

Deze tamelijk bizarre replica wordt nu geveild op Bring a Trailer. Het hoogste bod staat momenteel op 75.000 dollar. Je hebt in ieder geval een auto met een leuk verhaal…