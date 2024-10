Tesla verkoopt meer auto’s, maar stelt toch teleur

Tesla verkocht het afgelopen kwartaal meer auto’s dan vorig jaar, maar toch gaat het aandeel in de min.

De tijden dat Tesla het rijk alleen had liggen inmiddels ver achter ons. De concurrentie is inmiddels moordend, zeker in China. Daarom verkocht Tesla is het eerste kwartalen mínder auto’s dan het jaar ervoor, wat nog niet eerder was voorgekomen. Toch heeft Tesal nu weer positief nieuws te melden.

De cijfers van het derde kwartaal zijn namelijk binnen en die zijn wél hoger dan vorig jaar. Tesla leverde 463.000 auto’s af, wat 6% meer is dan vorig jaar. In totaal heeft Tesla nu 1,3 miljoen auto’s geleverd dit jaar.

De stijging is naar verluidt voor een deel te danken aan China. Daar is weliswaar hevige concurrentie, maar Tesla heeft geprobeerd de kopers te paaien met aanlokkelijke deals. Bovendien

Je zou denken: goed nieuws, de beurskeurs gaat omhoog, maar het tegendeel was het geval. Het TSLA-aandeel zakte gisteren met 4%. De investeerders zijn dus toch teleurgesteld met de resultaten.

Over het hele jaar bezien zitten de verkoopcijfers ook nog steeds in de min ten opzichte van vorig jaar. Ze moeten dus wel heel erg hun best doen in het laatste kwartaal, willen ze dit jaar nog meer auto’s verkopen dan in 2023. Maar je weet het natuurlijk nooit met Tesla. Wie weet geven ze Model Y’s straks gratis weg.

Via: CNN