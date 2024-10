Kleinkinderen Maserati bestellen Maserati

De kleinkinderen van Maserati hebben een MC20 gekocht!

Ik kan hier een hele slechte grap over verzinnen door te zeggen dat Maserati’s zo slecht verkopen dat ze de auto’s maar aan de familie weggeven omdat niemand ze koopt. Geintje natuurlijk. Ga ik niet doen. Sterker nog, deze auto’s zijn in bestelling geplaatst door twee kleinkinderen. Ze zullen vast een familiekorting hebben gehad.

MC20 Maserati per Maserati

Enfin, dit is de Maserati MC20 Maserati per Maserati. Ja, een naam ongeveer net zo gek als Ferrari LaFerrari. Er zit natuurlijk een betekenis achter die benaming. Deze Maserati is namelijk voor een Maserati. Leggen we even uit.

Speciaal voor de kleinkinderen van Ettore Maserati heeft het Italiaanse merk een verjaardagseditie gemaakt. Ettore senior richtte samen met Alfieri en Ernesto het merk Maserati op in 1914. Nu zijn we hier, 110 jaar later. Alberto en Ettore junior, de twee kleinkinderen, hebben ter gelegenheid van het lange bestaan de MC20 Maserati per Maserati bedacht.

Het is feitelijk een Maserati MC20 Cielo die door de Fuoriserie afdeling is gepersonaliseerd. Het personalisatieprogramma van Maserati heeft ervoor gezorgd dat de auto’s zijn gespoten in Blu Infinito met een Bianco Pastello dubbele striping. Het embleem van Maserati is uitgevoerd in Grey Pastel.

Verder is het exterieur en interieur voorzien van een carbon pakket. Daarnaast zijn er her en der de nodige Maserati per Maserati en Fuoriserie logo’s terug te vinden. De remklauwen zijn gespoten in Rosso en de 20 inch wielen in Glossy Black. In het interieur is gekozen voor een combinatie van alcantara en carbon met afwerkingen in de kleuren Nero/Blu New.

Hoe tof is het om dezelfde auto te hebben als je broer? De specificatie is uniek. Als je in Italië deze auto’s tegenkomt weet je meteen met één van de kleinkinderen van Maserati te maken te hebben.

De aflevering was een heel gebeuren. Naast de kleinkinderen van Maserati waren ook de drie achterkleinkinderen van de oprichter, evenals de vrouw van Carlo Maserati, de in 2018 overleden zoon van Ettore senior, aanwezig. Het enige wat nog miste was Bert van Leeuwen die in een limo uitstapte om familieruzies te bespreken. De twee broers gaan ongetwijfeld genieten van hun MC20’s. Zou ik ook doen als mijn opa zo’n tof automerk had opgericht.