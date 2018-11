Ricciardo trolleert Verstappen na Braziliaanse kwali

Plaagstootjes, mooi.

Het was gisteren weer eens een ongemeen spannende strijd tussen de Red Bull teamgenootjes in de kwalificatie. Dat was dit jaar meestal anders. Immers, waar Max in zijn eerste jaar bij Red Bull Racing de honingdas nog vaak voor zich moest dulden op de grid, heeft hij de Ozzie dit jaar meestal in de tas op de zaterdagen. Wat daaraan wel opvallend is: uitgerekend de twee keer dat de rode stieren een kans maakten op de pole ging de ervaren rot Daniel er met de buit vandoor. Daarmee boorde hij Max tevens de kans om de jongste polesitter ooit te worden definitief door de Hollandse neus, tenzij team zilver en team rood niet meedoen aan de kwali in Abu Dhabi.

Na Mexico bleek dat kamp Verstappen toch wel wat zoutig was over deze gang van zaken. Max gaf na de race aan (video) dat hij zó boos was vanwege het missen van de pole, dat hij amper een oog dicht had gedaan die nacht. Vader Jos dacht dat vooral het uitbundige feestje dat Daniel vierde na zijn puike kwali verkeerd bloed had gezet bij Max.

Afgelopen week voelde Ricciardo de noodzaak om dat even recht te zetten. Zijn uitbundige stemming was helemaal niet gericht tegen Max of het feit dat hij zijn jonge teamgenoot het record ontzegd had, aldus DR3. Desalniettemin kon de Australiër, nadat hij gisteren twee duizendsten van een seconde moest toegeven op Verstappen, het niet nalaten toch nog even te refereren aan de kwalificatie in Mexico:

Ik ben twee duizendsten van een seconde trager dan Max. Net zo’n verschil als in Mexico dus, maar dan omgekeerd. Gelukkig ging dit niet om de pole position, dus is het wat makkelijker te accepteren.

Uiteraard ging deze uitspraak weer gepaard met de gulle lach die we kennen van de toekomstige Renault-coureur en we vermoeden dat Max het allemaal wel oké vindt. De stemming tussen de twee teammaatjes lijkt getuige onderstaande fragment namelijk ouderwets goed te zijn. Logisch ook, beiden weten dat ze volgend jaar niet meer direct met elkaar vergeleken zullen worden, dus de spanning is er nu wel af.

Che bella coppia di fidanzati con gli ormoni a palla pic.twitter.com/nUgvKoWGXs — Martina 🏁 (@flawvika) November 10, 2018

Of het vanavond in de race nog knokken wordt tussen de twee matties valt nog even te bezien, want Ricciardo start vanaf plaats 11 vanwege een gridstraf. Dit dankzij de schade die zijn power unit opliep in de Mexicaanse Grand Prix (naar verluidt door het schuim dat een marshal in de RB14 spoot). De Ozzie zal zijn RB14 dus eerst even langs de Saubers, Hazen en Max’ toekomstige teammaat Gasly moeten laveren.