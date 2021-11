Koop de originele Bad Boys Porsche 911

En nee, niet die van deel III. De originele Bad Boys Porsche 911 Turbo uit het onvolprezen eerste deel!

Uiteraard is het heel discutabel welke Porsche het meest geweldig was op het witte doek. De 917 van Steve McQueen in Le Mans is legendarisch. Risky Business was eerlijk gezegd een matige film, maar de muziek (Bob Seger & Silver Bullett band!) en de Porsche 928 maakten veel goed. Maar de gaafste Porsche in een Hollywood-film is misschien wel de Porsche 964 van Mike Lowrey (gespeeld door Will Smith) in Bad Boys.

De plot van Bad Boys is een van de best bewaarde geheimen. We hebben de film ondertussen meer dan 50 keer gezien en het bestaat uit worstenbroodjes, hondenpoep en prima reggae van Inner Circle. Oh ja, ongeveer alle objecten ontploffen ook dankzij (wetenschapper in de scheikunde) Michael Bay.

Bad Boys Porsche 911

Maar het absolute hoogtepunt van de film (naast Tea Leoni) is natuurlijk de Porsche 911 Turbo van de 964-generatie. Zeker het slotstuk – een achtervolging met een Cobra – is geweldig. Elke keer als je deze scène ziet, dan wil je eigenlijk zo’n 964. We hebben goed nieuws voor je, want de Bad Boys Porsche 911 staat namelijk te koop!

De auto wordt verkocht door Mecum Auctions. Het is een bijzondere auto, ook als je niet zo’n fan bent van Jerry Bruckheimer-producties. Het is een 964 met de luchtgekoelde 3.6-motor (goed voor 360 pk en 520 Nm) met handgeschakelde vijfbak én achterwielaandrijving. De generatie erna (993) kreeg standaard vierwielaandrijving.

Speedline velgen

De auto is voorzien van de klassieke grote spoiler en de geweldige vijfspaaks Speedline-velgen. Uiteraard ontbreekt ook de Franse kentekenplaat aan de voorzijde niet ‘447 DB75’ niet.

De Bad Boys Porsche 911 is eigendom geweest van Michael Bay (onder andere) en heeft omgerekend ongeveer 55.000 km op de klok staan.

Overigens moest Michael Bay zijn eigen Porsche voor de film gebruiken omdat Porsche niet meeging in zijn idee om hem gratis voor de film ter beschikking te stellen. Michael Bay geeft in bovenstaande video dan wel weer aan dat Porsche achteraf nog wel een keer de rekening van een feestje heeft opgepakt. Netjes…

Wat de auto gaat opbrengen is nog niet bekend. Dit soort 911’s zijn sowieso al erg prijzig tegenwoordig.

Twee ton ben je sowieso kwijt. Omdat het een auto is die van de regisseur is geweest en daadwerkelijk in de film is gebruikt, verwachten we een flink bedrag. Een half miljoen gaat wel geboden worden, denken wij.

