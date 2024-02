Dit merk schuift elektrificering nog even voor zich uit

Alle merken gaan in recordtempo elektrisch. Maar dit merk nog even niet… (en het is niet Toyota)

De afgelopen jaren hebben alle merken in een recordtempo hun aanbod geëlektrificeerd. Waar een merk als Tesla jarenlang de markt voor elektrische auto’s heeft gedomineerd, moesten andere gevestigde merken flink bijschakelen om ook mee te kunnen in de elektrificatie.

Daarnaast heeft de Europese markt ook te maken met een hausse aan Chinese auto’s die veelal betaalbaarder zijn en het aanbod flink hebben opgeschud. Ook het achterblijven van de infrastructuur en de onzekerheid op het gebied van subsidies en belastingen hebben er voor gezorgd dat de markt afkoelt.

Op de lange baan

Daarom beginnen merken hun tempo iets terug te schroeven. De Glazen Fabriek van Volkswagen in Dresden werd bijvoorbeeld helemaal stil gezet. Er kwamen namelijk meer EV’s van de band dan dat het merk kon verkopen.

Nu heeft ook Jaguar Land Rover aangekondigd een tandje minder te gaan met de EV. Eind vorig jaar werd er nog ronkend een vol elektrische Range Rover aangekondigd. Nu geeft CEO Adrian Mardell van het merk tegenover Automotive News Europe aan dat ze even een tandje minder gaan met de EV’s.

Jaguar Land Rover vertraagt met EV

Het idee van het merk was om in 2026 maar liefst zes vol elektrische Land Rovers en twee elektrische Jaguars in het aanbod te hebben. Maar dat doel is nu bijgesteld naar vier Land Rovers en twee Jags.

De ontwikkeltijd is verruimd en de focus wordt voor de korte termijn verlegd naar Plug-in Hybrids. Daar moeten er snel meer van beschikbaar worden.

De CEO geeft aan dat ze het tempo wat naar beneden schroeven. In de markt is meer interesse voor de PHEV’s op dit moment en volgens de beste man betekent meer tijd nemen voor de ontwikkeling ook betere EV’s bij het merk. We gaan het zien!