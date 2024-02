Red Bull is Alexander Albon binnen aan het hengelen

Nu maar hopen dat Albon toehapt voor bij Red Bull, dat Albon binnen aan het hengelen is.

Er gebeurt een hoop bij Red Bull. Dit jaar verdedigen ze hun constructeurs- én rijderstitel. Ondanks dat er geen bewijs naar buitenkomt, ligt Christian Horner flink onder vuur wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag. Daarbij speelt er nog een complete machtsstrijd tussen Helmut Marko en de twee Red Bull-families (de Oostenrijkse en die uit Thailand). Je zou bijna vergeten dat ze ook nog coureurs hebben die aan het werk moeten.

Max Verstappen ligt voor een lange tijd vast. Hij heeft namelijk een contract tot en met 2028. Het geeft maar aan hoeveel vertrouwen de renstal uit Milton Keynes heeft in de succesvolste Nederlandse coureur aller tijden. Sergio Pérez heeft een contract dat na dit seizoen afloopt. Dat is op zich ook niet zo vreemd, gezien de leeftijd en staat van dienst van de Mexicaan.

Red Bull wil Albon

Maar hoe nu verder? Nou, bij Autosport denken ze het te weten. Die melden dat Red Bull as we speak bezig is om Alexander Albon binnen te hengelen. Volgens Autosport wil Red Bull een optie op de coureur van Williams. Sowieso gaat het wel goed met het ego van Albon, want hij schijnt ook in e belangstelling te staan van het team van Mercedes. Daar moesten ze plots afscheid nemen van Lewis Hamilton die zijn geluk gaat beproeven bij de Scuderia Ferrari.

Voor Albon is dit natuurlijk een enorme ommezwaai. Hij werd al eens uit het juniorenprogramma van Red Bull gebonjourd. Vervolgens werd hij teruggehaald en gestald bij Toro Rosso, waar hij na een half seizoen al promotie maakte bij Red Bull. Na 1,5 jaar matig gepresteerd te hebben in vergelijking met zijn teammaat, mocht hij vertrekken naar het DTM. Dus na twee keer afgedankt te worden, mag hij wederom terugkomen.

Maar wil Albon wel?

Daar zijn twee redenen voor. In eerste instantie heeft hij bij Williams laten zien uit het juiste racehout gesneden te zijn. Door zeer gewaagde strategieën te kiezen, kon Alex Albon diverse malen toch punten binnenhengelen. Dus kort gezegd: hij is een stuk beter dan voorheen. Een tweede reden is de Thaise familie Yoovidhya, die graag een Thaise coureur in het team zien. Juist op dit moment is er wat onrust tussen diverse partijen en met Albon kun je dat een beetje sussen. Daarbij is het ook een toffe peer die je er prima bij kunt hebben.

Overigens is het maar de vraag of Albon hier zelf op zit te wachten. Bij Red Bull mag hij dan weer tweede viool spelen, iets waar geen enkele coureur blij van wordt. Daarbij heeft hij straks een heleboel opties als de contracten van veel andere coureurs aflopen. Dus of Albon hapt op het aas van Red Bull, valt nog maar te bezien. Tot die tijd hebben wij genoeg om over te speculeren, hier op Autoblog Boulevard!