Koop de tweelingbroer van Willem-Alexanders’ auto op Marktplaats!

Altijd al jaloers geweest op de dienstwagen van Willem? Op Marktplaats kun je nu precies dezelfde auto kopen.

Als je een hele lange Audi A8 van de vorige generatie tegenkomt is de kans vrij groot dat het onze geliefde vorst is, of in ieder geval zijn auto. Dit was namelijk geen versie die je af fabriek kon bestellen. Toch is er nog een tweede, identieke Audi A8 in Nederland. En die staat nu te koop.

De koninklijke Audi A8 is omgebouwd door Remetz, gevestigd in Lisse. Ze hebben een A8 L nog eens met 45 centimeter verlengd, zodat Wim-Lex lekker de benen kan strekken. Remetz heeft ook nog een tweede exemplaar gemaakt, voor de Friese zakenman Romke Kooyenga.

Deze auto stond 4 jaar geleden al eens te koop, maar is nu weer opgedoken op Marktplaats. Er staat inmiddels een respectabele 435.050 kilometer op de teller. De laatste jaren is de auto echter niet meer zo intensief gebruikt, want sinds 2020 is er maar 15.000 kilometer bijgekomen.

Bij zo’n limousine verwacht je eigenlijk een W12, maar deze auto heeft een ‘bescheiden’ V8 TDI. Deze levert 351 pk en een royale 850 Nm aan koppel. Zo’n diesel was natuurlijk geen gekke keuze, gezien de kilometerstand.

Uiteraard zit je achterin deze A8 als een vorst. Je treft hier twee luxe zetels, met massagefunctie. Een speciale scheidingswand zorgt ervoor dat je geen last hebt van je chauffeur. Als je toch wilt communiceren kan deze met een druk op de knop transparant gemaakt worden. Verder zijn er twee uitklapbare schermen, een uitklapbaar bureau en een koelkast aanwezig.

Sinds de auto de laatste keer te koop stond is de prijs flink gezakt, ook al zijn er niet veel kilometers meer bij gekomen. Waar de auto in 2020 te koop stond voor €90.500, wordt hij nu op Marktplaats aangeboden voor €49.950. Dan moet je nog wel zelf een chauffeur regelen, want die is niet inbegrepen.