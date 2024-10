Koop je eigen testcircuit. Waarom? Omdat het kan natuurlijk!

En omdat je pas echt een vent (m/v/x) bent met een eigen testcircuit.

Je hoort het de laatste tijd veel en veel te vaak; bezuinigingen. Iedereen moet bezuinigen, het Ministerie van Volksgezondheid, de Albert Heijn, Kantklosvereniging ’t Haakje, Biljartclub Geen Keus en ook vrijwel alle automerken. Het is niet anders.

En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt mensen ontslaan, goedkopere interieurs in je auto’s plaatsen of het personeel verbieden om Porsches te leasen. Maar je kunt ook je testcircuit verkopen. Dat scheelt natuurlijk ook een slok op een borrel.

Koop je eigen testcircuit

En precies dat laatste is wat Stellantis doet. Zij hebben hun testcircuit in Yucca, Arizona te koop gezet. Het is een te dure grap om het ruim 16 vierkante kilometer grote centrum te blijven gebruiken. Niet alleen om de ‘hardware’ te onderhouden, maar ook om de 41 werknemers te betalen. Al zal dat goedkoper zijn dan het onderhoud, dunkt ons.

En daar komt de kans voor ons om de hoek kijken, lieve Autobloglezertjes! Want dit is de kans om een eigen testcircuit te kunnen bezitten. En dat wil je toch? Oké, je moet ervoor naar de bloedhete woestijn vlakbij Las Vegas, maar kleinigheidjes hou je altijd.

Mocht je besluiten om het testcircuit te kopen, dan ben je meteen de eigenaar van een heleboel geschiedenis. Het centrum begon namelijk begin vorige eeuw als opleidingscentrum voor Amerikaanse luchtmachtpiloten en er werden schietoefeningen gehouden.

In 1954 kocht Ford het om het uiteindelijk in 2007 voor 5 miljoen dollar van de hand te doen aan Chrysler. En een paar fusies later was Stellantis dus de baas. Maar ja, zij willen er nu dus vanaf. Voor hoeveel is niet bekend, maar ik zou als ik jou was voor de gein eens 1 dollar bieden. Grote kans dat ze je bod lachend accepteren!

En Stellantis dan? Gaan die dan stoppen met het testen van auto’s in de woestijn? Nee hoor. Ze gaan een al bestaande locatie delen met Toyota. Die hebben daar in de buurt een testcircuit wat weliswaar een stuk groter is, maar gezamenlijk minder geld kost. Win-win noemen ze dat ook wel.

Maar dat is allemaal niet belangrijk. Wat dat wél is, is dat jij nu dus je eigen testcircuit gaat kopen! Leuk man, alvast gefeliciteerd!