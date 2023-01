Koop de ultieme Porsche 997 op Marktplaats

Oké, op de GT2 RS na dan.

Met een Porsche 911 zijn alle denkbare uitvoeringen mogelijk. Atmosferich of geblazen, achterwielaandrijving of vierwielaandrijving, handbak of PDK, het kan allemaal. Een van de meest spectaculaire combinaties moet toch wel zijn: turbo, achterwielaandrijving en handbak. Dit is wel een zeldzame combinatie, maar we hebben er één gevonden.

Op Marktplaats staat momenteel namelijk een heuse 997 GT2. En die kom je echt niet snel tegen in ons land, want er staan slechts vier stuks op Nederlands kenteken. Dit maagdelijk witte exemplaar uit 2008 is er een van.

De GT2 is in principe de spannende versie van de Turbo. Al het vermogen gaat immers naar de achterwielen. Ter verhoging van de feestvreugde kreeg de biturbo boxermotor ook nog wat extra vermogen: 530 pk. Dat is meer dan de nieuwe GT3 RS. Die is natuurlijk atmosferisch, maar toch…

Mensen zullen niet snel denken dat je in een ‘eenvoudige’ 997 Turbo rijdt, want op de zijkant staat duidelijk vermeldt welke uitvoering dit is. Dat niet alleen: de GT2 is ook te herkennen aan de grote spoiler en de afwijkende voor- en achterbumper.

Een 997 GT2 is geen auto waarmee je dagelijks naar je werk rijdt, dus het is niet verrassend dat de kilometerstand nog betrekkelijk laag is. Er is in de afgelopen 15 jaar nog geen 50.000 km gereden met dit exemplaar.

In die periode is er ook ongeveer een ton op afgeschreven, maar daarmee is het alsnog een prijzige auto. De verkopende partij op Marktplaats wil er €169.900 voor hebben.