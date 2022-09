Dit is de goedkoopste Porsche 911 van Marktplaats

En waar we ‘goedkoopste 911 van Marktplaats’ zeiden, bedoelden we dat ook. Want deze 911 kost echt niet veel.

Porsche rijden is voor veel mensen een droom. Zeker een heel oude of een heel nieuwe. Die zijn namelijk zonder uitzondering niet te betalen voor de gewone man. Sterker, iemand met 4 keer modaal koopt ook niet eventjes een nieuwe 992 Turbo S als woon-werk wagentje. Is gewoon duur.

Maar gelukkig zijn er wel oplossingen als je iets goedkoper in een Porsche wil rijden. Je kan bijvoorbeeld een Cayenne van de eerste generatie kopen, of een Boxster die eveneens uit de eerste generatie stamt. Alleen zo’n 911 blijft altijd een dingetje. Een duur dingetje welteverstaan…

Nou, niet dus! Er zijn ook goedkope 911’s!

Goedkoopste 911 van Marktplaats

Zoals je misschien al had gedacht, is de goedkoopste Porsche 911 van Marktplaats geen Carrera RS 2.7 uit 1972. Nee, daar betaal je al gauw prijzen voor die richting het miljoen gaan. Nee, de goedkoopste 911 van Marktplaats is er eentje van de modelgeneratie 996. Dat wil zeggen die met de spiegeleieren als koplampen.

Sinds de lancering in 1996 is dat eigenlijk altijd de minst geliefde 911 geweest, wat ergens best vreemd is. Want juist dankzij zijn spiegelei-koplampen en de watergekoelde motor kon Porsche de 911 blijven bouwen. Dat was allemaal goedkoper en beter voor de uitstoot enzo.

Maar ja, vertel dat de leek maar eens. Die ziet alleen een 911 die gek uit zijn ogen kijkt. Aan de andere kant is dat goed nieuws voor de man (m/v/x/*) die aan het begin staat van zijn/haar/hen Porsche-carrière. Je kan zo’n 996 namelijk al voor een habbekrats op de kop tikken.

My first Porsche

Dat geldt helemaal voor de 911 die we vandaag voor je gevonden hebben. Want deze blauwe Duitser kost slechts 15.950 euro’s. En waarschijnlijk kun je er ook nog wel 950 piek vanaf lullen, getuige de tekst in de advertentie…

En wat krijg je dan voor die 15.000 Ekkermannen? Nou, een blauwe 911/996 uit 1998. Het is een 3.4 met een automatische versnellingsbak. En nee, in die tijd maakte Porsche nog geen PDK, je krijgt dus de ouderwetse Tiptronic aan boord. De velgen kunnen de goedkeuring van zowel @wouter als @willeme wel wegdragen, want het zijn heuse BBS’jes!

Er is wel mee gereden in zijn lange leven, de teller geeft 245.000 kilometer aan. En dat er mee gereden is, zie je verder aan de roestplekken op de linker zijschermen. Maar een beetje huis- tuin en keukenklusser draait daar zijn hand niet voor om natuurlijk.

Of het ims-lager al is vervangen vertelt de advertentie niet. Maar aan de andere kant, als er al 245.000 kilometer op de klok staat, gaat die ook niet meer stuk nu. En zo heb ieder nadeel weer ze voordeel.

Daarom, wil jij voor een schijntje in een échte Porsche 911 rijden, haast je dan naar Oostzaan, want daar staat de goedkoopste van Marktplaats op je te wachten!

En dan zien we je op de eerstvolgende Porsche meeting, goed?