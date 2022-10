Ultieme ultieme Porsche 911 occasion is zeer ultiem

Nee, daar staat expres twee keer ‘ultieme’, want deze ultieme Porsche 911 is ook nog eens ultiem samengesteld.

Een iconische auto verdient een iconisch uitzwaaimodel. In 2019 presenteerde Porsche die in de vorm van de Porsche 911 Speedster. Dit was de allerlaatste versie van de Porsche 911 (991), die op zijn beurt al een breed scala aan versies mocht verwelkomen. Het mooie aan de Speedster is dat het juist het oudste Porsche-recept is dat je kunt vinden. De 356, de allereerste Porsche sportwagen, kwam ook al snel als Speedster en het recept van een dakloze Porsche met een lage voorruit is sindsdien meermaals teruggekeerd. Het meest recent dus als de ultieme Porsche 911 (991).

Porsche 911 Speedster

Qua uiterlijk is het dus een Porsche 911 zonder vast dak, met een lagere voorruit om een wat meer Speedster-achtig silhouet te realiseren. Je kunt er een stoffen dak op plaatsen, maar gezien hoe lastig dat is, is open rijden het devies. Mechanisch is het een Porsche 911 GT3, dus met de 4.0 liter grote motor zonder turbo’s, 510 pk en een handbak. Waar de GT3 gebouwd werd tot de voorraad strekt, werd de Speedster in vooraf bepaalde oplage van 1.948 stuks gebouwd. Dit als hoedtik naar het debuutjaar van de Porsche 356, 1948. Je kon als optie ook het ‘heritage pakket’ aanvinken met speciale stickers op de zijkanten. Mocht je echter gewoon in de PTS-catalogus willen duiken, voel je vrij.

Porsche 911 Speedster in Amethyst

Dat deed de eerste eigenaar van de Porsche 911 Speedster occasion van de dag. Het resultaat is een specificatie om je vingers bij af te likken. De lakkleur is Amethyst Metallic (M4Z) en al die stickers zijn dus achterwege gelaten. Wat de bijzondere donkerpaarse tint echt afmaakt: aluminium velgen (uiteraard dezelfde centerlock-wielen als een 911 GT3 RS) met de knalgele PCCB-remklauwen. Een gaaf contrast, wij houden er wel van.

Plaid interieur

Een bijzonder gekleurd interieur kan een auto maken of kraken, maar een zwart interieur is eigenlijk altijd goed. De zittingen in deze auto hebben een plaid motiefje, wat toch nog iets bijzonders toevoegt aan het interieur. Zo mooi kan simpel zijn.

Kopen

Overtuigd? Wij ook. Helaas hebben we net een Mégane E-Tech aan de Autoblog-duurtestvloot toegevoegd en kunnen we nét niet genoeg ruimte maken voor deze ultiem samengestelde Porsche 911 Speedster occasion. Dus blijft ‘ie over voor de liefhebber. Porsche Speedster nummer 1.232 in deze briljante specificatie staat momenteel te veil op Bring A Trailer. De teller staat nu op 351.000 dollar, maar dat gaat zeker nog flink oplopen.