Koop de unieke Ferrari Shooting Brake van Jay Kay

En nee, het is niet Gerard Joling.

Wanneer een auto van Pininfarina om een of andere reden onder handen wordt genomen door een andere partij, kunnen we gemakkelijk spreken van heiligschennis. Het is immers praktisch onmogelijk te verbeteren wat al als perfect wordt gezien. Toch is het Alfredo Vignale aan het eind van de jaren ’60 gelukt, en wel met deze verrukkelijke Ferrari 330 GT 2+2.

Of eigenlijk, nadat Vignale zijn hand over de auto had laten gaan, kreeg de bolide uiteraard een andere naam. Dankzij de aanpassingen – en dat zijn er veel – van Vignale ging de auto daarna door het leven als de 330 GT Shooting Brake.

De eerste keer dat de wereld kennis mocht maken met een zo magnifieke wagen, was in 1967. De auto vertrok vrijwel direct naar de Verenigde Staten, want daar zat de opdrachtgever alweer een tijd onrustig te wachten op zijn bolide. Ondanks de omvang van het project zou de eerste eigenaar, de zoon van de Amerikaanse Ferrari-importeur Luigi Chinetti, er nog geen handvol jaren in rond rijden. In 1970 werd de auto namelijk alweer verkocht en stond hij een tijd bij een dealer te wachten op zijn volgende eigenaar.

Wie hem daarna heeft overgenomen is vooralsnog niet duidelijk. In de jaren ’70, ’80 en een deel van de jaren ’90 was de auto bij vrijwel niemand op de radar te vinden. In 1995 werd de auto plotseling in een twijfelachtige staat gevonden door een Fransman. Nota bene in Nederland vond de Fransman de auto. Hierop liet de man de auto volledig restaureren. Door de jaren heen bezocht de auto verschillende concours.

In 2012 kwam de auto nog meer in de spotlichten terecht. Zes jaar geleden kwam de auto in handen van de zanger van Jamiroquai, Jay Kay. Een fijne toevoeging aan zijn toch al aanzienlijke collectie, bestaande uit tientallen zeldzame bolides. Ook Jay Kay besloot de Shooting Brake echter vrij snel weg te doen. Na drie jaar verkocht hij de auto aan de huidige eigenaar. Deze man veranderde de kleur van een schitterend groen-gouden combinatie, naar een simpele beige tint.

Aan het eind van dit jaar wordt de unieke auto geveild door RM Sotheby’s. De veilingmeesters hebben nog niet bepaald hoeveel de auto waarschijnlijk gaat opbrengen, maar de verwachting is dat er tenminste een miljoen dollar voor betaald zal worden.