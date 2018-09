Column: zo gaat de F1-stoelendans zich ontvouwen (p2)

Jawel, er komt een deel twee.

Even leek mijn voorspelling de goede kant op te vallen. Tot in detail klopten de ideeën die ik uit mijn geheimen glazen bol had weten te peuteren. Totdat McLaren na lang gedreutel besloot roet in het eten te gooien. Dat Fernando Alonso aan het eind van dit jaar zal vertrekken klopte, dat Sainz zijn ervaren landgenoot op zal volgen was eveneens correct, maar gisteren bevestigde de Britten dat Stoffel Vandoorne aan het eind van dit jaar de deur wordt gewezen en plaats moet maken voor Lando Norris.

Met deze voor mij persoonlijk treurige aankondiging vallen steeds meer puzzelstukken op zijn plaats. We zijn nu exact een maand verder sinds onze eerste échte voorspelling. Daarmee is dit een perfect moment om te kijken hoe de overige zetels worden opgevuld.

Voordat we beginnen, kijken we voor de duidelijkheid naar wie er precies bevestigd zijn en waar er nog ruimte is voor speculatie.

Mercedes: Hamilton & Bottas

Ferrari: Vettel & N.N.B.

Red Bull: Verstappen & Gasly

Renault: Hulkenberg & Ricciardo

Haas: N.N.B. & N.N.B.

Racing Point Force India: N.N.B. & N.N.B.

Toro Rosso: N.N.B. & N.N.B.

Alfa Romeo Sauber: N.N.B. & N.N.B.

McLaren: Sainz & Norris

Williams: N.N.B. & N.N.B.

Zoals je ziet zijn er nog voldoende stoelen waarom gestreden kan worden. Echter, niet alle stoelen zijn hetzelfde. Zo zijn de geruchten over de ene stoel eerder feit dan fictie. Hierom zullen we als eerst aandacht besteden aan de stoelen waarvan we met relatief grote zekerheid kunnen zeggen dat ze door een specifieke coureur bezet zullen worden.

Allereerst is daar Lance Stroll, het meest vanzelfsprekende voorbeeld. Nadat Papa Stroll met een groep investerdeers het kapseizende Force India uit het water heeft getrokken, lijkt het onvermijdelijk dat Lance volgend jaar in kan stappen bij het inmiddels omgedoopte Racing Point Force India. Sterker nog, valt de situatie helemaal in zijn voordeel, dan kan hij misschien zelfs dit jaar nog upgraden. Naar verluidt heeft de Canadees vorige week al een stoeltje gepast, dus helemaal ondenkbaar is het niet. Dit betekent dat één van de twee gruwelijk getalenteerde Force India-coureurs het veld moet ruimen. Hoewel ik mijn geld in eerste instantie zette op het vertrek van Sergio Perez, lijkt dit steeds minder waarschijnlijk. Na alles dat de Mexicaan voor het team heeft gedaan – zowel op financieel gebied als op de baan – is het vrijwel zeker dat hij mag blijven. Dit gaat dan uiteraard ten koste van Esteban Ocon.

Hoe anders het kan lopen. De veelbelovende Franse coureur had enkele maanden geleden nog een voorcontract met Renault. Daarbij leek zijn toekomst de komende jaren, dankzij zijn banden met Mercedes, op de juiste rails te staan. Echter, sinds Daniel Ricciardo voor Renault heeft getekend sluiten er steeds meer deuren voor Ocon. Mercedes is naarstig op zoek naar een oplossing, maar de kans is klein dat ze deze bijtijds zullen vinden. Williams lijkt amper een optie, daar zij op hun beurt hard op zoek zijn naar financiën en hierom de voorkeur geven aan betalende coureurs. Naast Sergey Sirotkin verwacht ik dan ook eerder Formule 2-coureur Artem Markelov, die eveneens Russische roebels meeneemt en dit jaar zeker niet slecht heeft gepresteerd. Daarnaast is Robert Kubica nog altijd een optie, maar net als George Russel en Esteban Ocon brengt ook hij eigenlijk weinig financiële voordelen met zich mee. Dat gezegd hebbende, als Stroll dit jaar nog de overstap maakt naar Force India, dan is het Robert die zijn stoel overneemt. Of we hem volgend jaar dan weer terugzien, moeten we nog zien.

Terwijl er talloze vraagtekens staan bij Williams, lijkt het aan de andere kant van de paddock juist een glasheldere zaak. Althans, momenteel. Hoewel mijn voorspelling dat Leclerc volgend jaar naast Vettel terechtkomt op het moment van schrijven lijkt te kloppen, zat ik er tot groot genoegen van collega @jaapiyo bijna naast. Raikkonen leek immers zijn vuur te hebben hervonden, waardoor de teamleiding de wens van wijlen Sergio Marchionne niet per se hoefde te verwezenlijken. Echter, tijdens de Grand Prix van Monza begon de geruchtemolen ineens weer op volle toeren te draaien, want ineens leken de Italianen toch weer van gedachten te zijn veranderd. Aldaar ontmoette Charles Leclerc verschillende bestuursleden en, hoewel hijzelf heeft laten weten dat het niets meer dan dat is geweest, is de rest van de paddock ervan overtuigd dat de Monegask alsmaar dichterbij een Ferrari-contract komt.

Dit betekent twee dingen: Raikkonen vertrekt (hoogstwaarschijnlijk) uit de sport en Alfa Romeo Sauber heeft inderdaad een stoel vrij. Althans, twee, als we de huidige feiten volgen. Echter, de Zweedse eigenaren zijn nog altijd dusdanig ‘gecharmeerd’ van Marcus Ericsson, dat een vertrek niet in de lijn der verwachting ligt. Een promotie voor Antonio Giovinazzi, daarentegen, is wel waarop we rekenen. De Italiaan is dit jaar misschien op een zijspoor gezet, Ferrari heeft hem nog altijd onder haar hoede en een andere veelbelovende pupil klopt momenteel niet aan de deur. Hoewel Sauber-teambaas Frederic Vasseur Stoffel Vandoorne nog goed kent uit zijn tijd in de Formule 2, lijkt deze connectie Stoffel momenteel weinig te helpen. Zijn zijn dagen dan geteld?

Absoluut niet. Toegegeven, ik schrijf dit met een rozen bril op de neus, maar ergens zie ik Vandoorne nog niet uit de Formule 1 verdwijnen. Natuurlijk, de Belg was in zijn twee jaar bij McLaren op papier geen match voor Alonso, maar hij heeft dan ook geen eerlijke kans gekregen. De auto is immers ontworpen naar de wensen van de Spanjaard en daarbij kan Stoffel niet terugvallen op de bijna twee decennia aan ervaring in de Formule 1. Overigens heeft McLaren de laatste jaren de neiging talenten met de grond gelijk te maken. Niet alleen is Perez de laan uitgestuurd, ook Magnussen kon niet rekenen op de nodige steun. Het is ergens dus maar goed dat Stoffel het giftige McLaren-nest verlaat en zichzelf (hopelijk) kan blijven ontwikkelen.

Zijn beste optie lijkt momenteel Toro Rosso. Inmiddels is wel gebleken dat de talentenpoel van Red Bull ernstig is gefaald. Voor dit jaar heeft het team de eerder verbannen Brendon Hartley teruggefloten, maar of hij blijft is nog maar de vraag. Ondanks zijn indrukwekkende cv komt hij in de Formule 1 niet uit de verf. Twee onbezette stoelen, dus. Nu Norris naar McLaren is, ligt alles weer open. Het ligt zelfs zó open, dat de Italianen een terugkeer van Daniil Kvyat lijken te overwegen. De Rus doet vandaag de dag simulatorwerk voor Ferrari en zal zonder meer staan te springen om een rentree, ook als dit betekent dat hij wederom uit zal komen voor het team dat hem al verschillende keren wegstuurde. Hoewel ietwat onlogisch, lijkt hij een van de betere opties. In tegenstelling tot andere oud-Red Bull-talenten, is de Rus met zijn 24 jaar nog relatief jong. Naast hem? Wel, Stoffel Vandoorne! De Belg kan nog steeds rekenen op steun van McLaren en is zeker getalenteerd en ervaren genoeg om een team als Toro Rosso te versterken. Daarbij heeft hij, dankzij zijn tijd in de Super Formula, ervaring met Honda-motoren. Zo vreemd lijkt een overstap dus niet.

Zodoende houden we alleen het Amerikaanse Haas over, een twijfelgeval. Kevin Magnussen zal in mijn ogen sowieso blijven. De door McLaren verbannen Deen presteert dit jaar fenomenaal. Goed, af en toe is hij wellicht iets agressief, de punten sprokkelt hij wel degelijk bijeen. Momenteel bezet hij de achtste positie, drie magere punten achter Nico Hulkenberg in de Renault. Romain Grosjean, daarentegen, lijkt onderweg naar een degradatie. De Fransman presteerde in Italië misschien goed, in de rest van het seizoen fluctueren zijn prestaties net zoals een wip-wap. Aangezien Mercedes het talent van Ocon maar al te graag een stoel wil bieden, is het best nog eens mogelijk dat hij bij een team belandt dat banden heeft met aartsrivaal Ferrari. Immers, Toto Wolff heeft aangegeven dat hij overweegt zijn pupillen los te laten, als er daadwerkelijk niets anders op zit. Daarbij zijn er momenteel weinig andere coureurs die kansmaken op een Haas-stoel. Althans, tenzij Kimi Raikkonen besluit nog een jaar door te willen gaan, natuurlijk.

Onthouden ga je deze stoelendans natuurlijk niet, dus om de boel even vers in je achterhoofd te stoppen hebben we hieronder de voorspelling verstopt. Niet mee eens? Laat ons in de reacties weten hoe jij denkt dat het startveld er volgend jaar uitziet.

Mercedes: Hamilton & Bottas

Ferrari: Vettel & Leclerc

Red Bull: Verstappen & Gasly

Renault: Hulkenberg & Ricciardo

Haas: Magnussen & Ocon

Racing Point Force India: Perez & Stroll

Toro Rosso: Kvyat & Vandoorne

Alfa Romeo Sauber: Giovinazzi & Ericsson

McLaren: Sainz & Norris

Williams: Sirotkin & Markelov/Kubica (2018)