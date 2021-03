Daytona Shooting Brake Hommage knalt je scherm op - Autoblog.nl

We hebben nu meer beelden van de Daytona Shooting Brake Hommage.

In Nederland zijn er geen grote autofabrikanten (meer), maar we mogen zeker trots zijn op de specialisten. Denk aan Donkervoort, Vredestein, Koni en VDL. Natuurlijk zijn er ook diverse succesvolle designers, zoals Laurens van den Acker en Adrian van Hooydonk.

Maar ook Niels van Roij Design mag er zijn. Onlangs haalden ze het nieuws met de Breadvan Hommage. Nu is het tijd voor hun volgende project, de Daytona Shooting Brake Hommage. Ja, er was ooit een Daytona Shooting Brake, alhoewel dat géén officiële Ferrari was. De Shooting Brake was een speciaal project, volbracht door het Britse Panther Westwinds.

Het origineel

Op basis van de 365 GTB/4 (zoals de Daytona officieel heet) met het chassisnummer 15275 bouwden de Britten een bijzondere Shooting Brake. Zeer apart en herkenbaar was het gebruik van glas. Het achterportier is van glas, evenals twee zijpanelen. Je kon dus eenvoudig bij de kofferbak en achterbank van de 365 GTB/4 Shooting Brake.

Daytona Shooting Brake Hommage

Die auto krijgt dus een spirituele opvolger. Wederom is het geen officiële Ferrari. De Daytona Shooting Brake Hommage zal gebouwd worden op basis van de Ferrari 599 GTB Fiorano. Dat is niet bevestigd, maar wel dat het gaat om een ‘Italiaanse GT met twee zitplaatsen en een V12, die gebouwd is van 2006 tot 2013’. Zelfs omschrijvingen voor de aanbesteding bij de politie zijn niet zo specifiek.

De nieuwe afbeeldingen geven duidelijk weer wat er gaat veranderen. De voorzijde krijgt gele plexiglas koplampen, cool! Aan de zijkant is duidelijk de verwantschap met het basismodel te zien. De luchtuitlaat op het voorscherm is een design-feature die wordt meegenomen. De achterkant is compleet onherkenbaar in vergelijking met de donor-auto.

Qua prestaties zul je niets tekort komen, de 6.0 V12 is in standaardvorm al goed voor 620 pk bij 5.600 toeren en 608 Nm bij 5.600 toeren. Wanneer de Daytona Shooting Brake Hommage verwacht kan worden, is nog niet bekend. Mocht je interesse hebben, kun je je melden bij Louwman, dat verkoop in Nederland verzorgt.

